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MotoGP 2027 auf dem Red Bull Ring: Der Termin steht – keine Preiserhöhung!

Der MotoGP-Termin Mitte September war ein Versuch, für 2027 planen die Macher auf dem Red Bull Ring in Österreich um. Erfreulich für alle Motorsportverrückten: Die Ticketpreise bleiben gleich.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Die MotoGP in Spielberg ist 2027 wieder im August
Die MotoGP in Spielberg ist 2027 wieder im August
Foto: Philip Platzer/Red Bull Ring
Die MotoGP in Spielberg ist 2027 wieder im August
© Philip Platzer/Red Bull Ring

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Die MotoGP Sports Entertainment Group (früher Dorna) kommuniziert grundsätzlich die kumulierte Zuschauerzahl über das Wochenende, zählt also die Besucher vom Freitag, Samstag und Sonntag zusammen. Nach Spielberg kamen im Vorjahr 117.560 Fans, im Rekordjahr 2016, bei der MotoGP-Premiere, waren es phänomenale 215.850 Zuschauer. Und seither, mit der Ausnahme der Geisterrennen in der Covid-Saison 2020, immer über 150.000.

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Natürlich wurde nach 2025 intensiv Ursachenforschung für den Zuschauerrückgang betrieben, als Reaktion darauf wurde der Termin von Mitte August auf Mitte September verschoben. Der Gedanke dahinter war, der Urlaubssaison aus dem Weg zu gehen. Doch obwohl das MotoGP-Spektakel auf dem Red Bull Ring am vergangenen Wochenende gewohnt unterhaltsam, hochklassig und in vielen Bereichen einmalig war, zudem zeigte sich das Herbstwetter am Samstag und Sonntag von seiner besten und warmen Seite, war der Zuschauerzuspruch noch einmal geringer: Nur noch 101.500 Menschen kamen in Summe, zum Grand Prix am Sonntag waren gut 46.000 auf den Tribünen und Stehplätzen.

Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta und Team
Pedro Acosta und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Acosta, Bezzecchi
Martin, Acosta, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
© Gold & Goose

Für die Verantwortlichen steht fest: Das Experiment September-Termin ist gescheitert. 2027 wird wieder im August gefahren – und zwar am letzten Wochenende 27. bis 29. Was auch bereits feststeht: Es wird bei den Tickets keine Preiserhöhungen geben!

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Auch 2027 wird es ein reichhaltiges und spektakuläres Rahmenprogramm geben, wie man es auf kaum einer anderen Strecke geboten bekommt. Details dazu werden nach und nach kommuniziert. Der Vorverkauf für die MotoGP 2027 auf dem Red Bull Ring startet im Lauf des Montags, 21. September. Besuchen Sie dafür den Online-Ticketshop der Rennstrecke, Eintrittskarten für die DTM (23.–25. April) und Formel 1 (9.–11. Juli) sind bereits verfügbar.

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