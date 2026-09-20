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Brad Binder (6.) musste Sprit sparen: «Verdammtes Moto2-Mapping!»

Im Schatten von MotoGP-Sieger Pedro Acosta ging bei KTM der starke Auftritt von Brad Binder fast unter. Er erlebte ein wildes Rennen, in dem er den Speed wegen Sprit-Problemen kurz drosseln musste.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Brad Binder überholte Pecco Bagnaia
Brad Binder überholte Pecco Bagnaia
Foto: Helmut Ohner
Brad Binder überholte Pecco Bagnaia
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

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Brad Binder zeigte bei seinem letzten Auftritt für KTM auf dem Red Bull Ring in Spielberg ein starkes Rennen. Der Südafrikaner, der in der Saison 2027 in der Superbike-WM für BMW an den Start gehen wird, wetzte von Startplatz 11 nach vorn. Binder hatte nach einigen Runden auf Platz 6 bereits Weltmeister Marc Marquez unmittelbar vor sich – er konnte nach einem Fehler des Ducati-Stars sogar durchschlüpfen, ehe er selbst von Fermin Aldeguer mit der Gresini-Ducati geschnappt wurde.

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Am Ende gewann Binder das Duell gegen Aldeguer, schnappte sich mit Platz 6 das bisher beste Saisonergebnis – beim Auftakt in Thailand und in Barcelona war er jeweils auf Platz 7 gefahren. Dem Spätbremser, der im August 2021 den legendären Sieg mit Slicks auf feuchter Piste geholt hatte, fehlten auf dem Red Bull Ring im Ziel etwas mehr als acht Sekunden auf seinen Teamkollegen Pedro Acosta. «Ich würde sagen, insgesamt war es ein erfolgreiches Wochenende – ich bin happy über mein bestes Saisonergebnis. Ich habe mein Bestes gegeben», fasste Binder zusammen.

Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta und Team
Pedro Acosta und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Acosta, Bezzecchi
Martin, Acosta, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Brad Binder: «Der Sturz im Warm-up hat nicht geholfen»

Dabei begann der Tag für Binder alles andere als gut. Im Warm-up stürzte er – so wie Acosta. «Der Sturz im Warm-up hat nicht geholfen», bestätigte der 31-Jährige. «Abgesehen davon war es aber ganz gut. Ich bin auch zufrieden mit der Pace, die wir im Rennen erreicht haben und happy über unsere Arbeit. Gratulation an das Team und auch an Pedro zu seinem ersten Sieg, er hat sich das wirklich sehr verdient!»

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Binder selbst musste nach der Anfangs-Offensive zurückschrauben. «Ich hatte nie den Speed, um mit Ogura mithalten zu können. Als ich allein fuhr, bekam ich die Warnung wegen des Spritverbrauchs», erzählte BB33. Danach wurde das Rennen turbulenter. «Ich musste Benzin sparen und das verdammte Moto2-Mapping auswählen. Ich wurde von Marc und Aldeguer geschnappt, als würde ich stillstehen. Das war natürlich nicht ideal! Sobald es wieder möglich war, normal Gas zu geben, konnte ich wieder aufholen.» Der unterschiedliche Speed hat jedoch Auswirkungen auf dem Red Bull-Ring. Binder: «Man kommt dann so viel schneller an die Bremspunkte, dass man sich diese Referenzen wieder neu suchen muss. Aber es war definitiv mein bestes Wochenende der laufenden Saison.»

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

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+16,266

1:30,026

9

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