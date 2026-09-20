Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

WM-Führung weg, zwei Niederlagen: Marc Marquez nennt Pedro Acosta «Favorit»

Der Red Bull Ring in Spielberg war früher Ducati-Land, doch diese Zeiten sind vorbei. KTM gab die Pace vor, Aprilia war Best of the Rest. Jorge Martin schlug Weltmeister Marc Marquez in beiden Rennen.

MotoGP

Marc Marquez
Marc Marquez
Foto: gold & goose
Marc Marquez
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Vor den MotoGP-Rennen in Österreich herrschte Gleichstand an der WM-Spitze, Marc Marquez und Jorge Martin hatten jeweils 274 Punkte. Im Sprint am Samstag eroberte Martin mit seinem Sieg (nach Sturz von Acosta) die WM-Führung zurück und hatte damit vor dem Grand Prix drei Zähler mehr auf dem Konto als Marquez, der Zweiter wurde.

Werbung

Werbung

Im Hauptrennen am Sonntag war Acosta wie schon am Samstag eine Klasse für sich, dieses Mal brachte es der 23-Jährige auch ins Ziel und feierte im 56. Anlauf seinen ersten Sieg in der höchsten WM-Klasse. Während Martin dahinter souverän Zweiter wurde und weitere 20 Punkte kassierte, hatte Marc Marquez das ganze Rennen zu kämpfen und trudelte im Ziel 6,3 sec hinter seinem Landsmann als Fünfter ein.

Zweiter im Sprint, Fünfter im Grand Prix: Das Wochenende in der Grünen Mark war kein Desaster für Marc Marquez. «Ich hatte den Speed fürs Podium», unterstrich der siebenfache MotoGP-Champion. «Mein Problem war, dass ich zu Beginn große Schwierigkeiten mit der Vorderbremse hatte. Der Druckpunkt und der Bremsdruck variierten ständig. Deshalb musste ich in Kurve 1 einmal einen großen Bogen drehen. Ich dachte ans Aufhören, aber dann funktionierte die Bremse plötzlich wieder. Ein paar Positionen konnte ich gutmachen, aber es war zu spät. Positiv ist, dass man das alles in den Daten sieht – das Team kann sie analysieren und Lösungen für das Problem finden.»

Im Artikel erwähnt

Marquez sieht Kampf zwischen vier Fahrern

Der neue Stand in der Weltmeisterschaft: Martin 306 Punkte, Marc Marquez 294, Bezzecchi 264 und Acosta 234. «MM93» wiederholte seine Einschätzung, die er vor dem Österreich-Wochenende abgab: «Die Top-4 können um die Meisterschaft kämpfen. Schau dir Pedro an: In Silverstone machte KTM die Motoren auf und hat seither wieder ordentlich Leistung, sie sind bereit.»

Werbung

Werbung

Als seine größte Stärke im Titelkampf nannte Marquez erstaunlicherweise sein «Motorrad und Team», nicht sein Talent oder seine Erfahrung. Und was die nächsten Rennen im japanischen Motegi betrifft, bezeichnete der 33-Jährige seinen nächstjährigen Teamkollegen Acosta als «Favorit». Er ist überzeugt: «An den letzten sieben Rennwochenenden wird es zwischen den Top-4 eng zugehen.»

TV-Programm

Acosta hatte seinen Wechsel von KTM zu Ducati nach dieser Saison gegenüber Geschäftsführer Gottfried Neumeister damit begründet, dass er seinen Landsmann Marquez mit gleichen Waffen schlagen wolle. Solchen Gedankengängen kann der Titelverteidiger nichts abgewinnen: «Ich befinde mich in einem anderen Stadium meiner Karriere, das ist nicht mein Kampf.»

Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Marco Bezzecchi und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Pedro Acosta gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta und Team
Pedro Acosta und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Acosta, Bezzecchi
Martin, Acosta, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Warm-up

  3. Sprint

  4. Startaufstellung

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. Freies Training

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

28

42:16,996

1:29,533

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

28

+1,017

1:29,664

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

28

+1,209

1:29,879

23

04

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

28

+2,139

1:29,937

19

05

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

28

+7,339

1:29,798

20

06

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

28

+8,720

1:29,778

11

07

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

28

+9,686

1:30,146

13

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

28

+12,365

1:29,887

10

09

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

28

+14,869

1:30,062

7

10

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

5

28

+16,266

1:30,026

9

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  • Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio de Aragón

    Motorland Aragón, Spanien
    28.–30.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event

  5. Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM