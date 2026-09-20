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Volle Punkte für Payne/Rousseau in Assen, wichtiger Schritt Richtung Titel

Mit dem zweiten Sieg auf dem TT Circuit in Assen machten Harry Payne/Kevin Rousseau einen Schritt Richtung WM-Titel. Dahinter wurde zur Freude der tausenden Zuseher heftig um die Plätze gekämpft.

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Payne/Rousseau feiern Sieg in Assen mit spezieller Choreografie
Payne/Rousseau feiern Sieg in Assen mit spezieller Choreografie
Foto: FIM-TV
Payne/Rousseau feiern Sieg in Assen mit spezieller Choreografie
© FIM-TV

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Nach dem Sprintrennen gab es für einige Teams einiges zu tun, denn nur wenige Stunden nach der Zieldurchfahrt galt es, sich für das Hauptrennen fertigzumachen. Ted und Vincent Peugeot mussten nach einem Motorschaden in Windeseile ein neues Aggregat einbauen, bei Tim Reeves/Luca Schmidt hatte der Stoßdämpfer am Vorderrad schlapp gemacht und Lewis Blackstock/Oscar Lawrence mussten das Probleme mit der Benzinpumpe in den Griff bekommen.

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Die Sieger des Sprintrennens, das britisch-französische Duo Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing machte sich bereits nach dem Start aus dem Staub. Mit Ausnahme der 14. von 16 Runden auf dem 4,542 Kilometer langen TT Circuit in Assen waren sie schneller als der Rest des Feldes und im fünften Umlauf verbesserten sie auch den eigenen Rundenrekord. Im Ziel hatten sie fast 13 Sekunden Vorsprung auf die Zeitplatzierten.

In ihrem Rücken übernahmen erst Ted und Vincent Peugeot die zweite Position, die sie in der vierten Runde an Sam und Tom Christie (CES Performance) abgeben mussten. Weil sie in der Schikane einmal die Track-Limits überschritten hatten, erhielten sie einen Long-Lap-Penalty und fielen an die fünfte Stelle zurück.

Während die Christie-Brüder einem ungefährdeten zweiten Platz entgegenfuhren, lieferten sich Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) mit Blackstock/Lawrence (DHR/DAO Racing) ein Duell auf Biegen und Brechen. Immer, wenn Blackstock einen Weg vorbei fand, kam postwendend der Konter. Im Ziel hatte zwar Päivärinta die Nase vorne, weil er in der letzten Runde bei der Anfahrt zur Schikane aber neben die Strecke geriet, wurde er zurückgereiht.

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Hinter den Peugeots wurde die Aufholjagd von Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) von Startplatz 16 mit dem sechsten Rang belohnt. Wie bereits im Sprintrennen schenkten sich Bennie Streuer/Manon Vissenberg und Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action) nichts. Bei der Zieldurchfahrt hatte die deutsch-französische Paarung gegenüber dem Lokalmatador abermals das bessere Ende für sich.

Auch um den neunten Platz wurde gnadenlos gefightet. Corey und Danyon Turner, die im ersten Lauf bereits in der ersten Kurve torpediert wurden und dabei die Abdeckung des Seitenwagenrades verloren hatten, fanden in der letzten Runde noch einen Wen an Thomas Eder/Kevin Kölsch vorbei. Robb Biggs/Ferry Segers, Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing), Paul Kriby/Ema Salmon, Kevin Cable/Yann Druel und Wiggert Kranenburg/Loris Carteau landeten auf den Plätzen 11 bis 15.

Ergebnis Seitenwagen-WM, Assen, Hauptrennen

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

16

27:45.634

min.

2.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

16

27:58.331

3.

Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)

LCR Yamaha

16

28:03.652

4.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

16

28:03.554

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

16

28:03.756

6.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

16

28:16.287

7.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

16

28:23.420

8.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

16

28:24.467

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

16

28:37.675

10.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

16

28:37.832

11.

Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)

LCR Yamaha

16

28:51.547

12.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

16

29:00.860

13.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

16

29:18.501

14.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

16

29:35.554

15.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

15

28:05.886

16.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

28:26.538

17.

Raymond Leijdekkers/Oceane Bataille (NL/F)

LCR Yamaha

15

28:31.364

18.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

15

29:19.633

19.

Rogier Weekers/Remco Moes (NL)

R&R Yamaha

15

29:29.086

DNF

Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)

LCR Yamaha

DNF

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

DNF

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

DNF

Tim Reeves/Luca Schmidt (GB/D)

ARS Yamaha

WM-Zwischenstand nach 10 von 12 Rennen

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

202,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

177

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

177

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

107,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

76

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

72

7.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

57,5

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

51,5

10.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

32

13.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

30

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

30

15.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

29

16.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

28

17.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

18.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

21

19.

Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)

LCR Yamaha

16

20.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

21.

Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)

LCR Yamaha

12

22.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

8,5

23.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

24.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

25.

Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)

LCR Yamaha

5

26.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

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