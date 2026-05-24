Diogo Moreira 2027: Weiter bei LCR oder Aufstieg ins Honda-Werksteam?

Die Fahrerfrage für Hondas MotoGP-Projekt 2027 sorgt bereits jetzt für reichlich Gesprächsstoff. Schon vor dem Saisonstart sickerte durch, dass Fabio Quartararo der neue HRC-Hoffnungsträger sein wird. Nach wenig erfolgreichen Jahren mit Yamaha setzt der Weltmeister der Saison 2021 zukünftig auf Honda.

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Zudem ist Johann Zarco bei LCR gesetzt. Joan Mir und Luca Marini müssen sich nach Alternativen umschauen. Mir hat sich bereits mit Gresini geeinigt. Marinis MotoGP-Zukunft ist in Gefahr. Klar ist hingegen, dass Rookie Diogo Moreira auch 2027 für Honda fährt. Nur in welcher Mannschaft? Bleibt der Brasilianer bei LCR oder steigt er ins Werksteam auf?

Moreira: Versperrt Alonso den Weg ins Werksteam?

Honda soll bereits eine Einigung mit Ex-Moto3-Weltmeister David Alonso erzielt haben. Doch für Moreira wäre es ein Schlag ins Gesicht, wenn Alonso direkt ins Werksteam wechselt und damit den Platz belegt, den Moreira perspektivisch anpeilt. Fakt ist aber auch, dass MotoGP-Rookies wohl nie eine bessere Chance hatten als 2027, wenn alle Bikes neu sind und die Reifen enger mit denen der Moto2 verwandt sind.

Auch Moreira glaubt, dass der Zeitpunkt für junge Moto2-Piloten kaum besser sein könnte. Denn mit den neuen MotoGP-Regeln ab 2027 verändern sich die Motorräder grundlegend. Pirelli-Reifen, kleinere 850-ccm-Motoren und der Wegfall der Ride-Height-Devices sorgen dafür, dass sich auch die etablierten MotoGP-Stars umgewöhnen müssen.

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«Es ist ein guter Moment für Moto2-Fahrer», erklärte Moreira im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Redakteur Thomas Kuttruf. «Es gibt die Pirelli-Reifen und alle Fahrer müssen sich an neue Motorräder gewöhnen. Deshalb ist es meiner Meinung nach einfacher für die Jungs aus der Moto2.»

Der Brasilianer sieht sich dabei als Teil einer neuen Fahrergeneration. «Man kann sich nie sicher sein, doch mit Fahrern wie Dani Holgado, Barry Baltus und Manuel Gonzalez entsteht eine neue Fahrergeneration für die Zukunft. Deshalb ist es meiner Meinung nach ein guter Moment.» Dabei stehen die Chancen, Baltus und Gonzalez in der MotoGP zu sehen, gar nicht so gut. Holgado hingegen ist bei Gresini gesetzt. Alonso wird ebenfalls aufsteigen und der Name von Senna Agius ist ebenfalls im Spiel.

Moreira fühlt sich bei LCR wohl, doch HRC bleibt der Traum

Moreira stieg bereits im vergangenen Winter in die Königsklasse auf und zeigte bereits einige ansprechende Leistungen. Trotz der Spekulationen über einen möglichen Wechsel ins Werksteam hält sich Moreira bei seiner persönlichen Zukunft allerdings noch bewusst zurück. Der Honda-Pilot betont mehrfach, wie wohl er sich aktuell bei LCR fühlt.

«Es ist noch zu zeitig. Wir müssen abwarten», erklärte der Brasilianer. «Doch im Moment fahre ich für ein gutes Team, das wie eine Familie für mich ist. Ich bin super happy in diesem Team.»

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Dennoch dürfte Moreira genau wissen, dass die kommenden Monate entscheidend werden könnten. Honda befindet sich mitten im Neuaufbau des MotoGP-Projekts und sucht nach Fahrern für die neue 850er-Ära. Der junge Brasilianer will deshalb vor allem sportlich Argumente liefern.

«Mal sehen, was im kommenden Jahr passiert. Ich werde mich an jedem Wochenende pushen, um im Bereich der besten Hondas zu landen. Doch man kann sich nie sicher sein», betonte Moreira.

Ob Honda auf den HRC-internen Aufstieg von Moreira setzt oder David Alonso direkt ins Werksteam holt, dürfte zu den spannendsten Personalfragen der Saison 2027 gehören.