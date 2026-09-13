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Ducati-Pilot Aldeguer fuhr Aprilia mit starkem Wochenende ins Misano-Koma

Gresini-Pilot Fermin Aldeguer hinterließ bei seinem zweiten MotoGP-Auftritt nach langer Verletzungspause einen starken Eindruck – auch weil sich der Spanier noch von der Bestform entfernt sieht.

MotoGP

Fermin Aldeguer noch vor Pedro Acosta und Alex Marquez
Fermin Aldeguer noch vor Pedro Acosta und Alex Marquez
Foto: Gold and Goose
Fermin Aldeguer noch vor Pedro Acosta und Alex Marquez
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Schon bei seiner Rückkehr in Aragon vor zwei Wochen – davor hatte der jüngste MotoGP-Pilot seit Assen im Juni keine Rennen mehr gefahren – verblüffte Fermin Aldeguer mit zwei sechsten Rängen.

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Im Heimatland seiner Gresini-Mannschaft ging es noch weiter nach vorne. Aldeguer lieferte dabei den Beweis, wie wichtig ein gutes Qualifying ist. Während Teamkollege Alex Marquez mit zwei Abwürfen gepatzt hat, brachte Aldeguer die Ducati mit der Nummer 54 mit brillantem Speed in Startreihe 1.

Von dort genoss es der Spanier, sich bestmöglich zu verteidigen. Im Sprint ging der Plan einigermaßen schief. Die Rauferei mit Pedro Acosta kostete beiden Hitzköpfen eine noch bessere Position – Aldeguer landete auf Platz 8. Im GP-Rennen lief es deutlich besser für den 21-Jährigen aus Murcia.

Im Artikel erwähnt

Nachdem es in der ersten Rennhälfte bis auf Platz 5 zurückging, blies Aldeguer im Finale noch einmal zur Attacke. Die war stark genug, um Aprilia endgültig ins Misano-Koma zu versetzen. Der Youngster fing Jorge Martin für Platz 4 ab – damit ging die WM-Führung im Rundumschlag an Marc Marquez und Ducati.

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Willkommen zum Rennen in San Marino
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Fans
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Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
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Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Jorge Martin
Alex Márquez und Jorge Martin
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Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
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Luca Marini
Luca Marini
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Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Jorge Martin
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Marc Márquez
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Pedro Acosta und Alex Márquez
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Fabio Di Gannantonio
Fabio Di Gannantonio
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Raul Fernandez
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta
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Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennen in San Marino
© Gold & Goose

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Nach dem 27-Runden-Match an der Adria grinste Aldeguer: «Ich denke, wir sollten ziemlich happy sein. Zwar wäre es noch schöner gewesen, aufs Podest zu fahren – aber wir waren sehr nah dran. Mein Team hat über das komplette Wochenende einen super guten Job gemacht – so konnte ich meine Leistung mit dem Bike bis zum Ende des Rennens aufrechterhalten. Ein sehr gutes Gefühl, dieses Wochenende so abzuschließen.»

Dazu gestand Aldeguer: «Um ehrlich zu sein, im GP-Rennen hatte ich gegen Ende schon noch Probleme, insbesondere mit meinem Bein. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass ich ab dem nächsten Event in Österreich körperlich wieder bei 100 Prozent sein werde.»

Aldeguer, der auch 2027 eine Ducati bewegen wird, dann aber in VR46-Farben, rangiert weiter auf WM-Rang 10. Direkt vor ihm liegt nun Lenovo-Athlet Pecco Bagnaia. Dessen Vorsprung beträgt aber noch 38 Punkte. Noch.

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Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

27

41:13,013

1:31,069

37

02

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

27

+0,657

1:30,995

25

03

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

27

+2,326

1:30,966

20

04

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

27

+6,027

1:30,936

15

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

27

+14,021

1:31,228

18

06

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

27

+18,252

1:31,550

13

07

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

27

+20,581

1:31,677

15

08

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

27

+20,858

1:31,258

8

09

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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10

27

+22,911

1:31,750

8

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