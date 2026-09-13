Toprak Razgatlioglu: «Ich überhole nie jemanden, so geht das jedes Rennen»

Zum letzten Mal war Toprak Razgatlioglu Mitte Juni 2025 in Misano Rennen gefahren, damals gewann er auf der Werks-BMW alle drei Läufe in der Superbike-WM. 2024 ist ihm das gleiche Kunststück gelungen. Doch jetzt fährt er MotoGP – mit einer nicht konkurrenzfähigen Yamaha. Selbst Markenkollege Fabio Quartararo, ein Genie auf der M1, kam nur als Zehnter ins Ziel – 23,2 sec hinter Sieger Marc Marquez (Ducati). Rookie Toprak verlor 4,8 sec auf Quartararo und wurde Zwölfter.

Werbung

Werbung

«Ich kenne die Strecke gut, das hilft mir aber nicht, weil das Bike und die Reifen anders sind», hielt Toprak fest. «Auf dem Superbike genoss ich es hier mehr, weil ich immer vorne fuhr. Jetzt kann ich es nicht genießen, weil das Motorrad nicht schnell ist. Ich pushe jede Runde, aber alles, was ich in den Kurven aufhole, verliere ich auf den Geraden wieder. So geht das jede Runde und ich zerstöre meinen Vorderreifen. So sehen meine Rennen aus, das ist hart. Ich überhole nie jemanden. Ich habe Vorteile auf der Bremse, auf der Geraden kann ich aber nicht mithalten.»

Toprak weiß: Das Qualifying muss viel besser werden

«Ich gab mein Bestes, Platz 12 war das Maximum», ergänzte El Turco. «Die Pace war eindrucksvoll, das hat mich überrascht. Ich fuhr meine schnellste Runde des Wochenendes im Rennen. Meine Pace war der von Fabio sehr ähnlich, das stellt einen großen Schritt nach vorne dar. Würde ich von Startplatz 12 oder 13 kommen, würde es mir vielleicht leichtfallen, es in die Top-10 zu schaffen. Aber ich kam vom letzten Startplatz. Im Qualifying tue ich mir schwer, weil ich mit den weichen Hinterreifen meine Rundenzeit nicht verbessern kann. Darauf werden wir uns in Österreich am nächsten Freitag besonders konzentrieren. Vielleicht schaffe ich es im Qualifying dann Mal auf Platz 18 oder 15. Starte ich weiter vorne, werden mir auch viel bessere Rennen gelingen, in Misano hatte ich die Pace für die Top-10, kam aber an keinem Gegner vorbei.»

Werbung

Werbung

Sein Punktekonto stockte der dreifache Superbike-Champion mit den vier Zählern aus Misano auf 18 auf, was Gesamtrang 21 bedeutet. Die Markenkollegen Alex Rins (24) und Jack Miller (28) sind direkt vor ihm platziert, nur Quartararo sticht als Gesamt-15. mit 61 Punkten aus dem Yamaha-Quartett heraus.