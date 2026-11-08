MotoGP Live-Ticker Katar: Aprilia-Stars verhinderten Marquez-Titel-Triumph

Es war angerichtet: Ducati-Lenovo-Pilot Marc Marquez konnte beim Großen Preis von Katar MotoGP-Weltmeister 2026 werden. Es wäre der achte Titel in der Königsklasse und die zehnte Krönung insgesamt für Spaniens Motorrad-Ikone. Doch: Um sich in der Wüste von Katar in den Rennsport-Olymp zu erheben, musste Marc Marquez den GP gewinnen.

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Nach dem dramatischen Sprint am Samstag, bei dem Marco Bezzecchi nach Kontakt mit Marc Marquez aus dem Titelkampf schlitterte und einem heldenhaften Jorge Martin , ließ die Aprilia-Armada nichts unversucht und verschob die Titelentscheidung mit einem starken Auftritt

Alles zum Aprilia-Gegenschlag im MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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