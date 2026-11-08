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MotoGP Live-Ticker Katar: Aprilia-Stars verhinderten Marquez-Titel-Triumph

Der dramatische MotoGP-Sprint endete mit einem Marc-Marquez-Triumph. Im Großen Preis schlug Aprilia zurück. Sieger Marco Bezzecchi und Jorge Martin auf Platz 7 halten den WM-Titelkampf weiter offen.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi ging in Katar als Sieger über die Linie
Marco Bezzecchi ging in Katar als Sieger über die Linie
Foto: Gold and Goose
Marco Bezzecchi ging in Katar als Sieger über die Linie
© Gold and Goose

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Es war angerichtet: Ducati-Lenovo-Pilot Marc Marquez konnte beim Großen Preis von Katar MotoGP-Weltmeister 2026 werden. Es wäre der achte Titel in der Königsklasse und die zehnte Krönung insgesamt für Spaniens Motorrad-Ikone. Doch: Um sich in der Wüste von Katar in den Rennsport-Olymp zu erheben, musste Marc Marquez den GP gewinnen.

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Nach dem dramatischen Sprint am Samstag, bei dem Marco Bezzecchi nach Kontakt mit Marc Marquez aus dem Titelkampf schlitterte und einem heldenhaften Jorge Martin, ließ die Aprilia-Armada nichts unversucht und verschob die Titelentscheidung mit einem starken Auftritt

Alles zum Aprilia-Gegenschlag im MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

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Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

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Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

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Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

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Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

27

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Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

Iker Lecuona

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BK8 Gresini Racing MotoGP

22

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