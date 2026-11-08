São Paulo-GP: So wird Mercedes in Brasilien zum neunten Mal Weltmeister

2014 trat die Formel 1 in die neue Turbohybrid-Ära, und Mercedes hatte die Hausaufgaben am besten gelöst. Es begann eine jahrelange Dominanz, mit sechs Fahrer-Titeln für Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) und einem für Nico Rosberg (2016). Mercedes holte acht Konstrukteurs-Titel in Folge, das hatte es noch nie zuvor gegeben.

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Dann kam die neue Flügelwagen-Epoche, und Red Bull Racing baute den besseren Rennwagen (Markentitel 2022/2023), gefolgt von zwei WM-Titeln von McLaren (2024 und 2025).

2026 erneut eine frische Rennwagen-Generation, und ein weiteres Mal hatte Mercedes die Nase vorn, mit einer ganz starken ersten Saisonhälfte. Inzwischen hat die Konkurrenz Boden gutgemacht, aber Mercedes ist noch immer siegfähig – und kann in São Paulo den neunten Titel einfahren.

Mercedes hat 12 von 19 Grands Prix gewonnen, nur Ferrari kann die Marke mit dem Stern noch am Titelgewinn hindern, aber bei einem Rückstand von 126 Punkten der Italiener ist das unwahrscheinlich.

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Bei vier Rennwagen in dieser Titelentscheidung haben wir Hunderte von Varianten, wie der Grand Prix ausgehen könnte.

Einfach gesagt, wird Mercedes dann Weltmeister, wenn sie mit beiden Fahrzeugen in die Punkte fahren und vor den zwei Ferrari ins Ziel kommen.

Wenn Mercedes ein Doppelsieg gelingt, oder ein Sieg und P3 oder ein Sieg und P4, dann ist die WM ebenfalls entschieden.

Ohne einen Ferrari-Sieg würden Mercedes die Ränge 2 und 3 oder 2 und 4 reichen. Gehen die Italiener leer aus (nicht in den Top-Ten oder Ausfall), so müssen Antonelli oder Russell nur unter die ersten Acht kommen, um den Sack zu schliessen.

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