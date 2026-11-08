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Formel-1-GP in São Paulo im Live-Ticker: Wie weit kommt Max Verstappen?

Das Wetter könnte im Rennen von São Paulo für Überraschungen sorgen. Red Bull Racing-Star Max Verstappen muss eine Aufholjagd zeigen. Wo diese endet, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen wird in Brasilien eine Aufholjagd zeigen müssen
Max Verstappen wird in Brasilien eine Aufholjagd zeigen müssen
Foto: XPB Images
Max Verstappen wird in Brasilien eine Aufholjagd zeigen müssen
© XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Die Formel-1-Stars bestreiten heute den 20. Grand Prix der Saison auf dem Autódromo José Carlos Pace. Und wie schon am Samstag im Qualifying kann das Wetter das Programm bestimmen. Denn bis zum Rennstart erwarten die Wetterexperten noch mehr Regen.

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Das könnte Max Verstappen in die Hände spielen. Der Red Bull Racing-Star hat schon in der Vergangenheit bewiesen, wie gut er in Interlagos auf nasser Bahn zurechtkommt. Und der Niederländer wird eine Aufholjagd zeigen müssen. Denn er startet mit einer neuen Antriebseinheit ins Rennen, die das erlaubte Kontingent übersteigt, und deshalb wird er von Position 21 aus der letzten Reihe losbrausen.

Wie weit der vierfache Champion nach vorne kommen kann, ist eine der grossen Fragen des Rennens. Er selbst sagt: «Mal schauen, was wir ausrichten können. Natürlich, in der Vergangenheit lief es für mich gut hier, und ich hoffe, dass ich auch diesmal ein gutes Rennen zeigen und viele Punkte holen kann. Es ist immer etwas ganz Besonderes, in Brasilien zu sein. Die Fans motivieren alle – selbst im stärksten Regen.»

Im Artikel erwähnt

Verstappen ist nicht der Einzige, der das Feld von hinten aufrollen muss, auch Lewis Hamilton wird wegen des Einsatzes von neuen Motor-Teilen zurückversetzt, er fährt von Position 20 aus der zweitletzten Reihe los. «Das wird sicher interessant werden, mit Max und mir da hinten. Ich bin mir sicher, dass wir viel Spass haben werden, wenn wir uns vorarbeiten. Hoffentlich können wir ein paar Gegner weiter vorne herausfordern.»

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Wie sich die Aufholjagd von Hamilton und Verstappen gestaltet und was Polesetter Lando Norris und Weltmeister Kimi Antonelli aus der ersten Startreihe ausrichten können, gibt's hier im SPEEDWEEK.com-Liveticker mitzulesen.

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