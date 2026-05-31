Fermin Aldeguer (6.) nach Start-Panne: «Das war der Schlüssel!»

Das Qualifying begann für Fermin Aldeguer vielversprechend. Er beendete dieses auf Platz 5 und hatte ein gutes Gefühl für das kommende elf Runden lange Sprintrennen. Der Start verlief hingegen enttäuschend. «Der Start war der Schlüssel. Ich habe einen schlechten Start gemacht und viele Positionen verloren.» So sei er zwischenzeitlich bis auf Position 11 zurückgefallen. Die erste Runde beendete er als Achter und überholte erst Pedro Acosta (KTM) und wenig später auch Diogo Moreira (Honda).

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Er hatte eine Erklärung, weshalb die erste Runde nicht optimal lief. Ein Konkurrent startete besser und blockierte die Linie. «Als ich nach rechts wollte, nahm ich etwas Gas weg und verlor dadurch viel Geschwindigkeit. Ich kam in einer schlechten Position in die erste Kurve. Dazu hatte ich drei Bikes auf der Innenlinie und musste schnell auf der Außenlinie sein.»

Trotz der Startprobleme überquerte Aldeguer als Sechster die Ziellinie. «Die Pace und das Gefühl waren gut», nur der Hinterreifen habe bei den hohen Streckentemperaturen Probleme gemacht. «Die Reifentemperaturen waren heute extrem hoch, vorne wie hinten. Das machte es schwierig, den Grip während des gesamten Sprints zu managen.»

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Ob das Problem mit dem weichen Hinterreifen für alle Fahrer galt oder an der Abstimmung seines Bikes lag, ließ er offen: «Wir müssen verstehen, ob das für alle Fahrer so war oder eine Frage der Abstimmung an meinem Bike ist.» Da am Freitag das erste Training unter Mischbedingungen stattfand, hatte man zu wenig Daten, um zu bestimmen, welcher Reifen am besten für den Sprint geeignet war.

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Mit Blick auf das Hauptrennen über 23 Runden zeigte sich Aldeguer zuversichtlich, den Start wolle er besser hinbekommen und auch das Reifenmanagement verbessern. In der Wertung bleibt Aldeguer WM-Zehnter mit 51 Punkten.