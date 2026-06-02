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Überraschung: Superbike-Ass Iker Lecuona ersetzt Alex Marquez in Ungarn

Superbike-Pilot Iker Lecuona wird beim Ungarn-GP den verletzten Alex Marquez im Team Gresini Ducati vertreten. Der 26-jährige Spanier fuhr 2020 und 2021 für das MotoGP-Team von KTM Tech3.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
© Gold & Goose

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In Mugello sprang Ducati-Testfahrer Michele Pirro für Alex Marquez bei Gresini Racing ein. Am 2. Juni gab das italienische Team bekannt, dass beim Großen Preis von Ungarn Superbike-Pilot Iker Lecuona an die Stummel der hellblauen Desmosedici GP26 greifen wird.

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Der 26-jährige Spanier zeigt 2026 in der seriennahen Weltmeisterschaft im Ducati-Werksteam sehr gute Leistungen – er ist derzeit WM-Zweiter hinter Teamkollege Nicolo Bulega. Lecuona wechselte nach vier durchwachsenen Jahren bei Honda in dieser Saison zu Ducati. Mit der Panigale V4 R kommt er sehr gut zurecht – er erzielte bereits 15-mal Platz 2 und ist in der Superbike-WM die zweite Kraft hinter Bulega. Die MotoGP-Chance auf dem Balaton Park Circuit bekam er nun auch als Anerkennung für seine guten Leistungen.

Lecuona fuhr von 2016 bis 2019 in der Moto2-WM, 2020 folgte der Aufstieg in die MotoGP ins Team KTM Tech3. In seinen zwei Jahren in der Königsklasse konnte er keine Glanzpunkte setzen – er belegte in der Gesamtwertung zweimal Platz 20. Danach erfolgte der Wechsel zu Honda in die Superbike-WM. 2023 sprang Lecuona in der MotoGP für zwei Rennen im Repsol-Honda-Team und für fünf Rennen bei LCR ein, ohne WM-Punkte zu holen.

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Zu erwarten wäre eher gewesen, dass Nicolo Bulega zu einem MotoGP-Einsatz in Ungarn kommt. Der Italiener gewann am vergangenen Wochenende in Aragon sein 22. Superbike-Rennen in Folge. 2027 wird Bulega in die MotoGP wechseln und für VR46 Ducati an den Start gehen.

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Alex Marquez krachte im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona mit voller Geschwindigkeit in KTM-Werksfahrer Pedro Acosta. Der Vizeweltmeister zog sich dabei eine Randfraktur des Wirbels C7 und einen Bruch im rechten Schlüsselbein zu. Wann der Vizeweltmeister sein Comeback geben wird, ist derzeit ungewiss.

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