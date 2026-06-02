Italo-Festival erster Klasse: Mugello brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück

Die MotoGP-Weltmeisterschaft 2026 setzt sich aus 22 Events zusammen. Nicht auszuschließen ist, dass es mit dem Brandherd im Nahen Osten (der Katar-GP bereits auf November verschoben) nur 21 sein werden. Auch wenn alle MotoGP-Veranstaltungen dem gleichen Organisationsprinzip des Langzeitvermarkters Dorna folgen, so hat jedes Rennwochenende seinen eigenen Charakter. Zu jenen Stationen, die verlässlich für einmaliges Flair und grandiosen Sport sorgen, zählt Mugello.

Werbung

Werbung

Die jüngste Party in den Hügeln der Toskana macht da keine Ausnahme. Die Wirkung des Gran Premio war gar noch intensiver als etwa 2025. Damals sahen die Fans zwar beeindruckende Festspiele in Rot, doch mit dem Sieger Marc Marquez taten sich viele Tifosi emotional schwer. Und – nicht nur dem Italiener, sondern der gesamten MotoGP-Community lag der Catalunya-GP schwer im Magen.

MotoGP-Festspiele in Mugello Foto: Gold and Goose MotoGP-Festspiele in Mugello © Gold and Goose

Erst vor gut zwei Wochen hatte der MotoGP-Tross das Fahrerlager der Rennstrecke von Barcelona durchweg mit hängenden Köpfen verlassen. Rennabbrüche, schwere Verletzungen bei Alex Marquez und Johann Zarco sowie strittige Entscheidungen rissen gefühlt ein emotionales Riesenloch in die Gemüter der weltweiten Rennsport-Community. Auch Tage nach dem Schocker-GP im Norden Spaniens wollte die Heiterkeit nicht zurückkehren.

Werbung

Werbung

Dafür musste erst der Große Preis von Italien auf der Kult-Rennstrecke von Mugello die Tore öffnen. Ausnahmslos jeder, ganz gleich ob vor Ort unter italienischer Sonne oder fernab vor den Bildschirmen, verfolgte mit schnellem Puls die Festspiele in der hügeligen Toskana. Krasser hätte der Gegensatz kaum sein können. Sämtliche Stürze gingen glimpflich ab. Fast schon kurios niedrig fiel mit 22 Unfällen die Sturzstatistik über das gesamte Wochenende. Natürlich half hier auch das Wetter mit – nur am Freitagmorgen ging es einmal mit Regenreifen auf den Kurs. Packende Zweikämpfe will jeder sehen, Stürze aber nicht.

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Vanessa Georgoulas Weiterlesen

Das Mugello-Rennsport-Angebot enttäuschte die neue Rekordkulisse von über 178.000 Fans nicht. Intensives Rennen in allen Klassen. Saubere Windschattenschlachten in der Moto3: Hinter dem erneut beeindruckenden Manuel Gonzalez ließ Moto2-Ass Celestino Vietti die Italiener mit einem perfekten Last-Minute-Manöver ausrasten und auch das MotoGP-Drehbuch wurde von einem Rennsport-Autor mit italienischem Pass geschrieben.

Sportlich dominierte Aprilia mit einem unvergesslichen Erfolgswochenende. Runden- und Topspeed-Rekord, eine reine Aprilia-Startreihe 1, Sprint-Sieg, Doppelsieg im Großen Preis plus ein lukrativer Sponsoren-Deal für das Projekt aus Italien. Es war unmöglich, sich in Mugello nicht einfach mitzufreuen mit jener Einheit, die vor 12 Monaten in einer schweren Krise steckte.

Auch Pecco Bagnaia wurde in Mugello gefeiert Foto: Gold and Goose Auch Pecco Bagnaia wurde in Mugello gefeiert © Gold and Goose

Werbung

Werbung

Dazu kamen Podestplätze der Locals in beiden MotoGP-Rennen. In beiden Rennen standen jeweils nur MotoGP-Bikes «Made in Italy» im Parc Fermé. Die freudig kochenden Fans erlebten außerdem Glücksgefühle dank Pecco Bagnaia. Während Vorjahresspielverderber Marquez zurückfiel, stand Bagnaia nach spannendem Finale wieder auf dem Podest. Dass zwischen Superheld Bezzecchi und Bagnaia noch Jorge Martin stand, Schwamm drüber, er trug das Aprilia-Leder.

Die nicht enden wollende Freudenorgie der Zuschauer auf der Zielgeraden und ausgelaugt glückliche Athleten schafften es: Mit einer Riesendosis Sport der Extraklasse und Passion die MotoGP wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Bella Italia – Mille grazie!

Nach mehr Frust als Lust in Katalonien nun also exzessive Glücksgefühle in Italien. Dass die MotoGP schnell ins Lot kam, bedeutet aber nicht, dass die in Spanien mit viel Kies aufgeworfenen Fragen nun alle beantwortet sind. Es bleibt spannend.

Werbung