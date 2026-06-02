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Italo-Festival erster Klasse: Mugello brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück

Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Sport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Umjubelter Mugello-Held: Aprilia-Frontmann und WM-Leader Marco Bezzeecchi
Umjubelter Mugello-Held: Aprilia-Frontmann und WM-Leader Marco Bezzeecchi
Foto: Aprilia Racing
Umjubelter Mugello-Held: Aprilia-Frontmann und WM-Leader Marco Bezzeecchi
© Aprilia Racing

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Die MotoGP-Weltmeisterschaft 2026 setzt sich aus 22 Events zusammen. Nicht auszuschließen ist, dass es mit dem Brandherd im Nahen Osten (der Katar-GP bereits auf November verschoben) nur 21 sein werden. Auch wenn alle MotoGP-Veranstaltungen dem gleichen Organisationsprinzip des Langzeitvermarkters Dorna folgen, so hat jedes Rennwochenende seinen eigenen Charakter. Zu jenen Stationen, die verlässlich für einmaliges Flair und grandiosen Sport sorgen, zählt Mugello.

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Die jüngste Party in den Hügeln der Toskana macht da keine Ausnahme. Die Wirkung des Gran Premio war gar noch intensiver als etwa 2025. Damals sahen die Fans zwar beeindruckende Festspiele in Rot, doch mit dem Sieger Marc Marquez taten sich viele Tifosi emotional schwer. Und – nicht nur dem Italiener, sondern der gesamten MotoGP-Community lag der Catalunya-GP schwer im Magen.

MotoGP-Festspiele in Mugello
MotoGP-Festspiele in Mugello
Foto: Gold and Goose
MotoGP-Festspiele in Mugello
© Gold and Goose

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Erst vor gut zwei Wochen hatte der MotoGP-Tross das Fahrerlager der Rennstrecke von Barcelona durchweg mit hängenden Köpfen verlassen. Rennabbrüche, schwere Verletzungen bei Alex Marquez und Johann Zarco sowie strittige Entscheidungen rissen gefühlt ein emotionales Riesenloch in die Gemüter der weltweiten Rennsport-Community. Auch Tage nach dem Schocker-GP im Norden Spaniens wollte die Heiterkeit nicht zurückkehren.

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Dafür musste erst der Große Preis von Italien auf der Kult-Rennstrecke von Mugello die Tore öffnen. Ausnahmslos jeder, ganz gleich ob vor Ort unter italienischer Sonne oder fernab vor den Bildschirmen, verfolgte mit schnellem Puls die Festspiele in der hügeligen Toskana. Krasser hätte der Gegensatz kaum sein können. Sämtliche Stürze gingen glimpflich ab. Fast schon kurios niedrig fiel mit 22 Unfällen die Sturzstatistik über das gesamte Wochenende. Natürlich half hier auch das Wetter mit – nur am Freitagmorgen ging es einmal mit Regenreifen auf den Kurs. Packende Zweikämpfe will jeder sehen, Stürze aber nicht.

Das Mugello-Rennsport-Angebot enttäuschte die neue Rekordkulisse von über 178.000 Fans nicht. Intensives Rennen in allen Klassen. Saubere Windschattenschlachten in der Moto3: Hinter dem erneut beeindruckenden Manuel Gonzalez ließ Moto2-Ass Celestino Vietti die Italiener mit einem perfekten Last-Minute-Manöver ausrasten und auch das MotoGP-Drehbuch wurde von einem Rennsport-Autor mit italienischem Pass geschrieben.

Sportlich dominierte Aprilia mit einem unvergesslichen Erfolgswochenende. Runden- und Topspeed-Rekord, eine reine Aprilia-Startreihe 1, Sprint-Sieg, Doppelsieg im Großen Preis plus ein lukrativer Sponsoren-Deal für das Projekt aus Italien. Es war unmöglich, sich in Mugello nicht einfach mitzufreuen mit jener Einheit, die vor 12 Monaten in einer schweren Krise steckte.

Auch Pecco Bagnaia wurde in Mugello gefeiert
Auch Pecco Bagnaia wurde in Mugello gefeiert
Foto: Gold and Goose
Auch Pecco Bagnaia wurde in Mugello gefeiert
© Gold and Goose

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Dazu kamen Podestplätze der Locals in beiden MotoGP-Rennen. In beiden Rennen standen jeweils nur MotoGP-Bikes «Made in Italy» im Parc Fermé. Die freudig kochenden Fans erlebten außerdem Glücksgefühle dank Pecco Bagnaia. Während Vorjahresspielverderber Marquez zurückfiel, stand Bagnaia nach spannendem Finale wieder auf dem Podest. Dass zwischen Superheld Bezzecchi und Bagnaia noch Jorge Martin stand, Schwamm drüber, er trug das Aprilia-Leder.

Die nicht enden wollende Freudenorgie der Zuschauer auf der Zielgeraden und ausgelaugt glückliche Athleten schafften es: Mit einer Riesendosis Sport der Extraklasse und Passion die MotoGP wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Bella Italia – Mille grazie!

Nach mehr Frust als Lust in Katalonien nun also exzessive Glücksgefühle in Italien. Dass die MotoGP schnell ins Lot kam, bedeutet aber nicht, dass die in Spanien mit viel Kies aufgeworfenen Fragen nun alle beantwortet sind. Es bleibt spannend.

Willkommen zum Rennen in Mugello
Willkommen zum Rennen in Mugello
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
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Sieger Marco Bezzecchi
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Willkommen zum Rennen in Mugello
© Gold & Goose

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Zeit

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01

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

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Aprilia Racing

Jorge Martin

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Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

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Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

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Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

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Ai Ogura

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Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

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15

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49

23

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18

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Pedro Acosta

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37

23

+7,467

1:45,563

11

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Marc Márquez

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23

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14

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12

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23

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