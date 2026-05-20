Jack Miller: «Eine bittere Pille, die wir vielleicht Schlucken müssen!»

Pramac-Pilot Jack Miller hatte in Barcelona mit Startplatz 11 keine so schlechte Ausgangsposition. Im Sprint und im Grand Prix lief es dann dennoch nicht nach Wunsch – der Australier landete auf den Rängen 16 und 15. Trotz Reifendruck-Strafe am Sonntag konnte er immerhin einen WM-Punkt retten.

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Was mit der V4-M1 seit Le Mans möglich ist, demonstrierte in den letzten beiden Grands Prix Yamaha-Aushängeschild Fabio Quartararo. Der Franzose hat mit dem japanischen Bike seit seinem Heim-GP ein besseres Gefühl für das Vorderrad – dank einem Aerodynamik-Update für die Front.

Besseres Handling mit neuer Frontverkleidung

Beim Barcelona-Test am Montag lag bei Yamaha erneut der Fokus auf der Aerodynamik – man wollte den Weg, der richtig zu sein scheint, weiterverfolgen. «Es war ein anständiger und arbeitsreicher Vormittag hier – die Jungs haben hart gearbeitet. Es stand für uns viel Aerodynamik auf dem Programm, verschiedene Kombinationen. Wir haben über das Wochenende einen Schritt nach vorne gemacht – eigentlich schon in Le Mans, aber das haben wir auf dieses Wochenende übertragen», erzählte Miller. «Ich habe das Gefühl, dass wir beim Handling des Motorrads definitiv Fortschritte gemacht haben, was uns in den Kurven hilft. Wir haben unsere Standardverkleidung ausprobiert und wir haben das Update ausprobiert, so wie Fabio es hat, sowie eine neuere Version von dem, was Fabio verwendet – mit den Seitenverkleidungen. Die normale Dreifach-Version mit den neuen Seitenverkleidungen, zusammen mit den alten Seitenverkleidungen – einfach verschiedene Kombinationen. Wir haben positive und negative Aspekte bei allen gefunden. Mit den größeren Frontflügeln hat man ein bisschen mehr Luftwiderstand, was wir eigentlich nicht haben wollen. Ich habe aber das Gefühl, das Motorrad verhält sich damit ein wenig besser – das ist vielleicht eine bittere Pille, die wir schlucken müssen. Zudem waren wir gerade dabei, eine andere Gabelbrücke am Motorrad anzubringen, und dann fing es an, in Strömen zu regnen.»

Jack Miller beim Barcelona-Test Foto: Pramac Yamaha Jack Miller beim Barcelona-Test © Pramac Yamaha

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Alle Teams packten nach der Vormittagssession zusammen, weil das Wetter nach dem Mittag nicht mehr mitspielte. Jedoch waren eigentlich alle froh, dass das ereignisreiche und fordernde Barcelona-Event endlich zu Ende war. Konnte Yamaha dennoch das Testprogramm am Montagvormittag abarbeiten? «Wir haben das, was für uns das Wichtigste war – nämlich die Aerodynamik – am Vormittag erledigt, also bin ich zufrieden», so Miller. «Es war Regen angesagt, also wussten wir, dass er bald kommen würde.»

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

In der Zeitenliste landete Miller mit 1,176 sec Rückstand auf Rang 16. Nächste Woche geht es dann mit dem Großen Preis von Italien in Mugello weiter. Es wird sich zeigen, ob die Fortschritte von Yamaha auch dort in positive Ergebnisse übertragen werden können.

Ergebnisse MotoGP-Test, Barcelona (18.5.):