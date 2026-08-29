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Marc Marquez’ Aragon-Strategie: Dieser Plan brachte ihm den Sprintsieg

Marc Marquez schnappte sich im MotoGP-Sprint von Aragon bereits in Kurve 1 die Führung und gab sie nicht mehr ab. Der Ducati-Star erklärt, warum er dieses Manöver bereits vor dem Start geplant hatte.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Marc Marquez kam vor Bruder Alex ins Ziel
Marc Marquez kam vor Bruder Alex ins Ziel
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez kam vor Bruder Alex ins Ziel
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Marc Marquez stellte im MotoGP-Sprint von Aragon einmal mehr seine Stärke unter Beweis. Der Ducati-Werkspilot startete von Position 2 und übernahm mit einem entschlossenen Manöver gegen Polesetter Marco Bezzecchi (Aprilia) bereits in der ersten Kurve die Führung. Von dort kontrollierte der Spanier das Rennen und feierte einen souveränen Sieg.

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Nach 11 Runden überquerte Marquez die Ziellinie mit 1,140 Sekunden Vorsprung auf seinen Bruder Alex (Gresini-Ducati). Bezzecchi konnte das Tempo der beiden Ducati nicht ganz mitgehen und wurde mit 2,089 Sekunden Rückstand Dritter.

«Ich wusste, dass Marco den weichen Reifen verwendet. Deshalb war die erste Kurve meine einzige Chance, die Führung zu übernehmen», erklärte Marquez unmittelbar nach dem Sprint im Parc Fermé. «Ein guter Start hilft natürlich immer. Danach konnte ich ein ordentliches Renntempo fahren. Ich sah allerdings, dass die Gruppe hinter mir ebenfalls ziemlich schnell war, vor allem Alex.»

Im Artikel erwähnt

Manöver in Kurve 1 war geplant

Dass Marquez bereits unmittelbar nach dem Start zum Angriff überging, war kein spontaner Entschluss. «Mein eigentlicher Start war nicht so gut. Doch es war mein Plan, in der ersten Kurve zu attackieren. Das ist eine Kurve, in der ich mich stark fühle. Von da an konnte ich das Rennen gut kontrollieren.»

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Marc Marquez führte im Sprint eine Dreiergruppe an
Marc Marquez führte im Sprint eine Dreiergruppe an
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez führte im Sprint eine Dreiergruppe an
© Gold & Goose

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Seine Vorgehensweise erklärte der 33-Jährige gewohnt pragmatisch: «Unterm Strich ist es einfach: Wenn der Fahrer in Front bremst, bremst man selbst einfach etwas später. Wenn man einen Fehler macht, dann hat man die Auslaufzone. Es ist natürlich riskant, doch das ist ein Teil des Rennsports. In einer großen Gruppe kann man das natürlich nicht machen, doch wenn man vorne startet schon.»

Bezzecchi und Aprilia hatten im Sprint mit dem weichen Hinterreifen auf eine andere Strategie gesetzt als die Ducati-Spitzenfahrer, die geschlossen den Medium-Reifen verwendeten. Für Marquez war die Entscheidung gegen die weichere Mischung alternativlos.

«Für die Ducati-Piloten gab es keine Chance, wir mussten den Medium nutzen. Der weiche Reifen ist der aus Silverstone. Mit diesem Reifen hatten wir heute Morgen die gleichen Probleme wie in Silverstone. Deshalb gab es keinen Grund, dieses Risiko einzugehen. Durch Graining verliert man eine halbe oder eine komplette Sekunde pro Runde.»

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Warum die verpasste Pole den Aragon-Seriensieger nicht wurmt

Schon im Qualifying am Vormittag hatte sich ein enges Duell zwischen Bezzecchi und Marquez entwickelt. Der Aprilia-Pilot setzte sich schließlich knapp durch und sicherte sich die Pole. Marquez konnte mit Startplatz 2 dennoch gut leben.

«Es war eine gute Runde. Ich kann nicht behaupten, dass ich einen Fehler gemacht habe. Meine erste Runde war bereits ziemlich gut, doch Marco war schneller. Sie waren bei der Zeitenjagd sehr schnell», erkannte der Ducati-Star an. «Ich war nicht enttäuscht. Natürlich hätte ich gern die Pole geholt. Doch wenn jemand schneller ist und man selbst das Gefühl hat, gut gearbeitet zu haben, dann kann man nicht enttäuscht sein.»

Willkommen zum Rennwochenende in Aragón
Willkommen zum Rennwochenende in Aragón
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Red Bull Motorhome
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Foto: Gold & Goose
Ducati
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez & Alex Márquez
Marc Márquez & Alex Márquez
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Fabio Quartararo
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Toprak Razgatlioglu
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Jack Miller
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Francesco Bagnaia
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Alex Márquez
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Fermin Aldeguer
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Enea Bastianini
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Jorge Martin
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Luca Marini
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Pol Espargaró
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Diogo Moreira
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Fabio Quartararo
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Jorge Martin
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Johann Zarco
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Der Start des Sprints
Der Start des Sprints
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Marc Márquez
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Pol Espargaró
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Enea Bastianini
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Marco Bezzecchi
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Alex Rins
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Francesco Bagnaia
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Brad Binder
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Fabio di Giannantonio
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Marco Bezzecchi
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Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Alex Márquez
Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Alex Márquez
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Sprint - Alex Márquez, Marc Márquez & Marco Bezzecchi
Sprint - Alex Márquez, Marc Márquez & Marco Bezzecchi
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Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
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Willkommen zum Rennwochenende in Aragón
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Durch seinen Sprintsieg machte Marquez auch in der Weltmeisterschaft weiter Boden gut. WM-Leader Jorge Martin kam mit seiner Aprilia nicht über Platz 5 hinaus. Damit verkürzte Marquez seinen Rückstand auf den Spanier auf nur noch 33 Punkte.

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Marquez' Gedanken zum Grand Prix am Sonntag

Am Sonntag bietet sich dem Ducati-Star die nächste Gelegenheit, Martin unter Druck zu setzen. Dabei könnte sich das Duell mit Bezzecchi aus dem Sprint wiederholen. Marquez weiß bereits, wo sich eine entscheidende Gelegenheit bieten könnte.

«Die erste Kurve wird erneut wichtig sein. Vielleicht wird sich Marco anders verteidigen. Ich fühle mich in dieser Kurve wohl. Vieles hängt vom eigentlichen Start ab. Von da an werde ich besser verstehen, was ich im Rennen machen kann.»

Trotz des souveränen Sprints sieht Marquez noch Potenzial für den Grand Prix. «Mal schauen, ob wir für morgen noch etwas verbessern und dann genauso konstant sein können wie heute.»

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