Formel-1-Weltmeister Lando Norris: Zentrale Rolle im McLaren-Team

Lando Norris und sein McLaren-Team verbindet eine Erfolgsgeschichte, die schon viele Jahre andauert. Und heute hat der Rennstall aus Woking bestätigt, dass der Brite auch in den nächsten vier Jahren in den Papaya-Farben der Traditionsmannschaft in der Formel 1 an den Start gehen wird. Der 26-Jährige hat jetzt schon mehr GP-Starts als jeder andere McLaren-Pilot mit dem britischen Team absolviert, und im vergangenen Jahr das grosse Ziel erreicht, die WM-Krone zu erobern.

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Entsprechend froh ist die Teamleitung über dessen Verbleib – wobei man nicht nur seine Arbeit auf der Strecke schätzt, wie Andrea Stella betont: «Lando ist seit neun Jahren ein fester Bestandteil der Entwicklung und des Erfolgs von McLaren, und wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit ihm mindestens bis 2030 fortzusetzen. Er ist ein aussergewöhnlicher Fahrer, der ein aussergewöhnliches Tempo mit Reife, Beständigkeit und grossem Engagement für McLaren kombiniert, aber vor allem ist er ein besonderer Mensch, der von jedem im Team geschätzt wird.»

«Seit er im Rahmen unseres Nachwuchsprogramms zu McLaren gekommen ist, ist er mit uns gewachsen und hat eine zentrale Rolle dabei gespielt, das Team wieder an die Spitze der Formel 1 zu bringen», ist sich der Teamchef sicher. «Diese Vertragsverlängerung sorgt für Kontinuität und stärkt unser Vertrauen in den Weg, den wir gemeinsam einschlagen. Mit ihm und Oscar Piastri wissen wir, dass wir nicht nur auf eines der stärksten Fahrer-Duos zählen können, sondern auch auf ein Team, das wie kaum ein anderes zusammenhält», ergänzt er stolz.

Auch McLaren-CEO Zak Brown ist glücklich, den 13-fachen GP-Sieger auch in Zukunft in einem der Papaya-Renner kämpfen zu sehen: «Ich freue mich unglaublich, einen neuen Vertrag mit Lando zu unterzeichnen, der sein Engagement bei McLaren bis mindestens 2030 verlängert. Seine Entwicklung im Team ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie gut wir darin sind, Weltklasse-Talente zu entdecken, zu fördern und zu unterstützen, und seine Erfolge sprechen für sich.»

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«Gemeinsam mit Andrea, Oscar und dem gesamten Team hat Lando dazu beigetragen, McLaren in eine neue Ära des Erfolgs zu führen – vom Ende des Startfeldes hin zu zwei Konstrukteurs-Titeln in Folge in den Jahren 2024 und 2025 sowie unserem ersten Fahrertitel seit 17 Jahren in der vergangenen Saison. Wir blicken mit grosser Vorfreude auf die Zukunft und konzentrieren uns weiterhin voll und ganz darauf, um Siege und Titel zu kämpfen», zählt der Amerikaner stolz auf.

Norris wurde 2017 ins McLaren-Nachwuchskader aufgenommen und wurde zunächst auf den Formel-1-Einstieg vorbereitet. Seit 2019 ist er einer der beiden Stammfahrer des 1963 gegründeten Teams, dem er in der vergangenen Saison den 13. Fahrer-WM-Titel beschert hat. Er setzte sich zuletzt beim jüngsten GP in Zandvoort gegen die Konkurrenz durch und feierte damit den 13. GP-Sieg seiner Karriere. Aktuell belegt der Titelverteidiger den vierten WM-Zwischenrang.