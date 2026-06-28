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Update vom Team: Marco Bezzecchi (Aprilia) nach Sturz im Krankenhaus

Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi stürzte früh im MotoGP-Rennen in Assen. Jetzt teilte sein Team mit: Bezzecchi ist bei Bewusstsein. Er wird aber zu weiteren Untersuchungen ins Uniklinikum gebracht.

Silja Rulle

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi vor dem GP in Assen
Marco Bezzecchi vor dem GP in Assen
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi vor dem GP in Assen
© Gold & Goose

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Schlimme Szenen auf dem TT Circuit in Assen! Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi crashte in der zweiten Runde des MotoGP-Rennens in den Niederlanden. In Kurve 15 verlor er die Kontrolle über sein Vorderrad, rutschte ins Kiesbett und drehte sich dort heftig mehrmals um die eigene Achse. Die gute Nachricht: Direkt wurde gemeldet, dass er bei Bewusstsein sei.

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Bezzecchi wurde ins Medical-Center gebracht und anschließend ins Krankenhaus. Sein Aprilia-Werksteam teilte mit: «Nach seinem Sturz beim Grand Prix der Niederlande wurde Marco Bezzecchi umgehend in das Medical-Center der Rennstrecke gebracht, wo er vom medizinischen Personal, darunter auch dem medizinischen Leiter der MotoGP, Dr. Ángel Charte, gründlich untersucht wurde.»

Bei Bewusstsein, erste Entwarnung – aber weitere Untersuchungen

Weiter heißt es im Statement: «Erste klinische Untersuchungen bestätigten, dass der Fahrer bei vollem Bewusstsein ist und eine normale Beweglichkeit in allen vier Gliedmaßen aufweist, ohne dass unmittelbare Anzeichen für schwerwiegende neurologische oder systemische Komplikationen vorliegen.» Gute Neuigkeiten also erst mal für die wichtigsten Punkte. Allerdings ließ Aprilia lieber Vorsicht walten.

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Bezzecchi: Starke Schmerzen!

Aprilia weiter: «Aufgrund starker Schmerzen infolge des heftigen Aufpralls hat das medizinische Team jedoch beschlossen, Bezzecchi in das Universitätsklinikum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen) zu verlegen. Diese Verlegung ermöglicht es, umfassende bildgebende Diagnostik und spezialisierte Untersuchungen durchzuführen, um etwaige zugrunde liegende Verletzungen endgültig auszuschließen und einen sicheren Genesungsverlauf zu gewährleisten.»

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Weitere Infos über seinen Zustand und mögliche Verletzungen sollen bereitgestellt werden, sobald sie vorliegen (siehe unten!). Nach dem heftigen Unfall beinahe nebensächlich: Mit seinem Aus in Runde zwei ist Bezzecchi nun den dritten GP in Folge punktlos. In Ungarn fiel er aus, in Tschechien war er gesperrt – und nun der Unfall in den Niederlanden. Die WM-Führung ging an seinen Teamkollegen Jorge Martin.

Update von 17.53 Uhr: Marco Bezzecchi hat CT-Scans und radiologische Untersuchungen hinter sich. Dabei wurden keine Verletzungen festgestellt. Bezzecchi darf noch am Abend nach Hause.

Willkommen zum Rennen in Assen
Willkommen zum Rennen in Assen
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Raul Fernandez
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Fabio Quartararo
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Start des Rennens
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Jorge Martin
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Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
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Brad Binder
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Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Raul Fernandez und Ai Ogura
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Alex Márquez
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Miller und Morbidelli
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Ai Ogura gewinnt das Rennen
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Sieger Ai Ogura
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Raul Fernandez, Ai Ogura und Team
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Raul Fernandez, Ai Ogura, Jorge Martin
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Assen-Sieger Ai Ogura
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Zeit

Bestzeit

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01

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

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Fabio Quartararo

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20

26

+19,039

1:33,269

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Álex Rins

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