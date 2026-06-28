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Warm-up, Assen: Nur zwei Tausendstelsekunden! Enge Aprilia-Doppelspitze

Im Warm-up vor dem MotoGP-Rennen auf dem TT Circuit in Assen gibt Aprilia den Ton an. Zwischen den beiden Top-Fahrern liegen nur zwei Tausendstel. Der angeschlagene Alex Marquez wird Fünfter.

Silja Rulle

Von

MotoGP

Marco Bezzecchi in Assen (hier am Samstag)
Marco Bezzecchi in Assen (hier am Samstag)
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi in Assen (hier am Samstag)
© Gold & Goose

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Die Bedingungen waren am Sonntagmorgen in Assen deutlich angenehmer als die Hitze des Vortages. Über Nacht hatte es heftig gewittert. Die Wetterlage am Sonntagmorgen vor dem Warm-up: 24 Grad in der Luft und 28 Grad auf der Strecke, die am Morgen noch feucht war, aber schon vom Red Bull Rookies Cup früher am Morgen recht gut abgetrocknet worden war.

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Aprilia weiter stark

Freitag und Samstag hatte Aprilia auf dem TT Circuit klar Dominanz bewiesen mit einem beachtlichen Top-4-Block im Qualifying. Pecco Bagnaia setzte für Ducati die erste schnellste Warm-up-Runde mit 1:33,075 min. Marco Bezzecchi und Raul Fernandez überboten auf ihren Aprilias. Joan Mir wollte mit seiner Honda auch mitmischen.

Marc Marquez fuhr seine erste schnelle Runde spät. Keine zwei Minuten vor der Zielflagge brachte er sich vom letzten Platz auf Rang 3 – hinter seinem Bruder Alex, auf den MotoGP-Fans an diesem Wochenende ein besonderes Auge haben.

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Alex Marquez trotz Verletzung stark

Der Gresini-Ducati-Pilot war am Freitag schwer gestürzt. Die Diagnose: Schürfwunden und eine Schulterprellung. Im FP2 und Sprint war Alex Marquez am Samstag trotzdem am Start – das Q2 ließ er allerdings aus. Marquez erklärte, dass es ihm bei seiner Genesung (vom Freitagssturz, aber vor allem vom schweren Unfall in Barcelona) helfe, möglichst viel zu fahren. Allerdings ohne Druck und ohne Sturzrisiko. Am Samstag hatte Marquez angekündigt, dass er nach dem Warm-up entscheiden würde, ob er in den GP startet. Mit der fünftschnellsten Zeit und einem augenscheinlich problemlosen Warm-up beginnt der Sonntag unter einem guten Stern für Alex Marquez.

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Am Ende in der Zeitenliste ganz oben stand wieder Aprilia: Werkspilot Marco Bezzecchi setzte eine 1:31,955 min. Sein Markenkollege vom Trackhouse-Team, Ai Ogura, landete aber nur zwei Tausendstelsekunden hinter ihm! Enger geht es kaum. Dahinter Bagnaia (3.). und Pedro Acosta (KTM/4.). Joan Mir war mit Platz 9 die schnellste Honda, Fabio Quartararo auf Platz 12 die schnellste Yamaha.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

26

+20,669

1:33,092

6

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