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Zarco-Ersatz Crutchlow ärgerte sich nach Zweikampf: «Ich war zu defensiv»

LCR-Honda-Ersatzjoker Cal Crutchlow steigerte sich beim Assen-Event auf das nächste Level – kam aber erneut auf dem letzten Platz an. Klar ist, der Ehrgeiz des MotoGP-Rückkehrers ist längst erwacht.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Cal Crutchlow vor Yamaha-Tester Augusto Fernandez
Cal Crutchlow vor Yamaha-Tester Augusto Fernandez
Foto: Gold and Goose
Cal Crutchlow vor Yamaha-Tester Augusto Fernandez
© Gold and Goose

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Seit dem ersten Einsatz von Cal Crutchlow als Ersatz für den schwer verletzten Johann sind erst fünf Wochen vergangen, und doch bestreitet der 40-jährige Engländer bereits das vierte Rennwochenende für die Mannschaft von Lucio Cecchinello Die ersten beiden Events in Mugello und am Balaton wurden genutzt, um den Veteranen mit der aktuellen RC213V vertraut zu machen. Ab Brünn sollte es nach erstaunlichen Steigerungen weiter nach vorne gehen. Crutchlow hatte Lunte gerochen und schloss nicht aus, schon in Bälde von hinten das Feld aufzumischen.

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In Assen war es soweit. Im Zeittraining fehlten Crutchlow Hundertstel zum Feld, Zehntel zu Stammfahrern wie Brad Binder. Im Q1 umrundete Crutchlow, der auch in Assen mit seiner Familie vor Ort ist, den TT Circuit schneller als der hadernde Superbike-Weltmeister und Yamaha-Rookie Toprak Razgatlioglu.

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Im Sprint über 13 Runden war der Türke dann aber noch eine Nummer zu groß, dafür nahm es Crutchlow nun mit Yamaha-Tester Augusto Fernandez auf. Nach solidem Start ging er in Runde am 12 Jahre jüngeren Moto2-Weltmeister von 2022 vorbei. Crutchlow fuhr ein Rennen, wurde im Finale aber wieder geschnappt, die Schlussattacke blieb aus, was den Ersatz von Zarco sichtlich ärgerte: „Es war schön, wieder um Positionen zu kämpfen. Mit einer Gruppe zu fahren, wenn auch nicht für sehr lange, war eine wichtige Erfahrung, um mich weiter zu steigern. Das Match mit Augusto hat gutgetan, er hat mich in der vorletzten Runde wieder überholt. Ich wollte ihn zurückholen, aber ich habe mich viel zu defensiv verhalten. Ich wusste eigentlich schon, dass es vor dem Ansatz, dass es Probleme dabei geben wird, also habe ich das Risiko vermieden.«

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Crutchlow, in dessen Gesicht der Ehrgeiz zu erkennen ist: „Es ist eine Sache der Erfahrung. Es ist Jahre her, dass ich auf diese Art Rennen gefahren bin. Brünn war vor sechs Jahren, in Assen sogar sieben. Auch wenn ich mich wieder etwas gesteigert habe, bei den schnellen Richtungswechseln fehlt es deutlich. Ich versuche, den besten abzuliefern, und bislang läuft es ganz gut – das Team ist happy, Honda ist happy –, aber ich will nicht Letzter werden.«

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Beim Sprint in Assen fehlten Crutchlow dazu 0,212 Sekunden. Vom Hinterherfahren kann längst keine Rede mehr sein. Für den GP hielt sich Crutchlow aber mit steilen Ansagen zurück. Große Freude hätte er an einem Wetterchaos: „Ich würde es lieben, wenn es zu einem Flag-to-Flag-Race kommt. Dann würde ich entweder lange auf den Slicks draußen bleiben – oder wenn es andersherum kommt – dann wechsle ich als Erster!» Die Aussicht ist nicht unrealistisch. In der Nacht auf Sonntag gab es intensive Gewitter. Weitere sind am großen Renntag nicht auszuschließen.

Willkommen zum Rennwochenende in Assen
Willkommen zum Rennwochenende in Assen
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Paddock
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Fabio di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
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Pedro Acosta & Brad Binder
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Enea Bastianini
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Der Start des Sprints
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Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
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Ai Ogura
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Joan Mir
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Joan Mir
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Pedro Acosta
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Fans
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Diogo Moreira
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Cal Crutchlow
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Luca Marini
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Francesco Bagnaia
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Marc Márquez
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Alex Márquez
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Alex Rins
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Marco Bezzecchi
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Raúl Fernández
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Marc Márquez
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Maverick Viñales
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Jorge Martin
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Qualifying - Ai Ogura, Jorge Martin & Marco Bezzecchi
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Sprint - Ai Ogura, Raúl Fernández & Fabio di Giannantonio
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Willkommen zum Rennwochenende in Assen
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Zeit

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01

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

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Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

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Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

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13

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