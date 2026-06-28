Agueda: Guillem Farres (Triumph) gewinnt MX2-Lauf 1, Längenfelder Platz 3

Motocross-WM MXGP • Neu
Vorschau und Zeitplan Johannesburg: Erreicht Längenfelder das Podium?
Polesetter Guillem Farres (Triumph) gewann den ersten Lauf der MX2-Klasse in Agueda, Grand Prix of Portugal. Sacha Coenen (KTM) stürzte und Simon Längenfelder erreichte nach hartem Kampf Platz 3.
Erster MX2-Lauf, Grand Prix of Portugal in Agueda: Der tschechische Osicka-KTM-Pilot Julius Mikula, der beim Deutschland-Grand-Prix schwer gestürzt war und den letzten WM-Lauf in Kegums aussitzen musste, zog den ersten MX2-Holeshot seiner Karriere vor Polesetter Guillem Farres (Triumph), Sacha Coenen, Janis Reisulis und Simon Längenfelder. Farres setzte sich an der Spitze durch und übernahm die Führung, während WM-Leader Sacha Coenen in der Rhythmussektion die Kontrolle über sein Motorrad verlor und zu Boden ging. Bis er sein Bike wieder aufgehoben hatte, war das gesamte Feld vorbeigefahren, sodass der Belgier eine Aufholjagd von der letzten Position starten musste.
Nach 6 Runden hatte Sacha Coenen bereits wieder die Top-10 erreicht. Sacha ging volles Risiko und erreichte das Ziel schließlich auf Platz 6.
Titelverteidiger Simon Längenfelder rangierte hinter Farres und Reisulis auf Platz 3, doch in den letzten Runden rückte Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan immer näher. In seinem Schlepptau befand sich bereits Liam Everts. Längenfelder zeigte Kampfgeist, startete einen Endspurt und brachte Platz 3 über die Ziellinie.
Farres kontrollierte das Rennen und nahm am Ende sogar etwas Tempo heraus. Der Spanier gewann mit einem Vorsprung von 4,6 Sekunden vor Janis Martins Reisulis und Simon Längenfelder.
Mit seinem Sieg im ersten Lauf und WM-Leader Sacha Coenen auf Platz 6 konnte Guillem Farres seinen Rückstand auf Platz 2 um 10 Punkte von 40 auf 30 verkürzen. Auch Simon Längenfelder machte 5 Punkte gut und konnte seinen Rückstand zur Spitze von 60 auf 55 Punkte verkürzen.
Guillem Farres (E), Triumph, 35:01.379
Janis Martins Reisulis (LV), Yamaha, +4.641
Simon Längenfelder (D), KTM, +7.761
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +8.652
Liam Everts (B), Husqvarna, +9.423
Sacha Coenen (B), KTM, +33.661
Julius Mikula (CZ), KTM, +40.674
Valerio Lata (I), Honda, +54.120
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, +57.102
Karlis Alberts Reisulis (LV), Yamaha, +1:05.493
Kay Karssemakers (NL), Kawasaki, +1:20.945
Jens Walvoort (NL), KTM, +1:29.443
Ben Mustoe (GB), GASGAS, +1:49.469
Noel Zanocz (H), KTM, +2:00.749
Ollie Colmer (GB), KTM, +1 Runde
Sacha Coenen (B), KTM, 455
Guillem Farres (E), Triumph, 425 (-30)
Simon Längenfelder (D), KTM, 400 (-55)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 397 (-58)
Liam Everts (B), Husqvarna, 377 (-78)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 352 (-103)
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