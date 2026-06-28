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Bagger World Cup in Assen: Oscar Gutierrez gewinnt Sonntags-Rennen

Oscar Gutierrez gewinnt das zweite Rennen im Harley-Davidson Bagger World Cup in Assen. Der Spanier kämpfte sich von Startplatz 3 nach oben. Pole-Setter Eric Granado wurde Dritter, Andrea Iannone 2.

Silja Rulle

Von

Harley Davidson Weltcup

Oscar Gutierrez gewann in Assen das Sonntags-Rennen
Oscar Gutierrez gewann in Assen das Sonntags-Rennen
Foto: Seidenglanz
Oscar Gutierrez gewann in Assen das Sonntags-Rennen
© Seidenglanz

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Im Artikel erwähnt

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Nach der Action in der MotoGP mit einem Premieren-Sieg von Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) stand auf dem TT Circuit in Assen noch ein letztes Highlight des Rennwochenendes bevor: Rennen 6 der Saison im Harley-Davidson Bagger World Cup und das zweite am Assen-Wochenende.

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Eric Granado hatte sich am Samstag Pole-Position, Premieren-Sieg und auch gleichzeitig Gesamtführung im Harley-Markencup geholt. Entsprechend startete er auch ins zweite Rennen des Wochenendes (ebenfalls über neun Runden) von Platz 1.

In der Gesamtwertung lag Archie McDonald vor dem zweiten Rennen neun Punkte hinter Granado. Oscar Gutierrez hatte zwei Punkte auf McDonald bzw. elf auf Granado. Neben Granado in Reihe 1 starteten der frühere MotoGP- und Superbike-Fahrer Andrea Iannone und Oscar Gutierrez. MotoE-Champion Jordi Torres, der sein Premierenwochenende in Assen feierte, ging als Vierter ins Rennen.

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Im Artikel erwähnt

Für Samstags-Sieger Granado startete das Rennen auf den 200-PS-Renn-Harleys mit einer Enttäuschung: Der Brasilianer fiel von Platz 1 auf 5 zurück. Oscar Gutierrez profitierte, war neuer Leader und führte das Feld von insgesamt zehn Harleys an.

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Eric Granado kämpfte sich Runde für Runde wieder weiter nach oben, überholte erst Archie McDonald, dann Jordi Torres. In Runde 4 war er schon Dritter. Andrea Iannone behauptete stoisch Platz 2.

Im weiteren Rennverlauf waren Überholmanöver Mangelware. Ab Runde 4 gab es kein einziges mehr. Mit Abständen von über einer Sekunde zwischeneinander an der Spitze und noch mehr weiter hinten im Feld, brachte der Spanier Gutierrez den Sieg sicher ins Ziel. Gutierrez vor Iannone vor Granado also auf dem Podium. Granado bleibt mit 111 Punkten Erster im Gesamtklassement.

Der Harley-Davidson Bagger World Cup hat jetzt Halbzeit: Sechs Rennen sind durch, sechs kommen noch. Nach Assen folgen noch in den nächsten Wochen Silverstone, Aragon und Spielberg.

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Pos

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Oscar Gutierrez

Oscar Gutierrez

Niti Racing

Oscar Gutierrez

Oscar Gutierrez

99

9

15:13,760

1:40,733

25

02

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Niti Racing

Andrea Iannone

Andrea Iannone

29

9

+1,154

1:40,685

20

03

Placeholder - Racer

Eric Granado

Joe Rascal Racing

Placeholder - Racer

Eric Granado

51

9

+2,049

1:40,424

16

04

Jordi Torres

Jordi Torres

Joe Rascal Racing

Jordi Torres

Jordi Torres

81

9

+4,271

1:41,201

13

05

Placeholder

Archie McDonald

Joe Rascal Racing

Placeholder

Archie McDonald

69

9

+14,616

1:41,580

11

06

Dimas Pratama

Dimas Ekky Pratama

Niti Racing

Dimas Pratama

Dimas Ekky Pratama

20

9

+19,215

1:41,963

10

07

Cory West

Cory West

Saddlemen Racing

Cory West

Cory West

13

9

+25,028

1:43,491

9

08

Jake Lewis

Jake Lewis

Saddlemen Racing

Jake Lewis

Jake Lewis

85

9

+25,401

1:43,539

8

09

Placeholder - Racer

Travis Wyman

Saddlemen Racing

Placeholder - Racer

Travis Wyman

10

9

+27,168

1:43,358

7

10

Filippo Rovelli

Filippo Rovelli

ParkinGO Team

Filippo Rovelli

Filippo Rovelli

27

9

+27,566

1:43,256

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