Eklat nach Sprint-Sturz: WM-Leader Marco Bezzecchi für Brünn-GP gesperrt!

Marco Bezzecchi wird beim Grand Prix von Tschechien am Sonntag nicht an den Start gehen. Der Motorrad-Weltverband FIM sperrte den Aprilia-Werkspiloten nach einem Zwischenfall mit Streckenposten im Anschluss an seinen Sprint-Sturz in Brünn für das Hauptrennen.

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Damit verliert der WM-Leader nicht nur die Chance auf wichtige Punkte im Titelkampf, sondern kassiert auch eine der härtesten Strafen der jüngeren MotoGP-Geschichte. Der Vorfall ereignete sich unmittelbar nach Bezzecchis Sturz in Kurve 3. Während die Streckenposten damit beschäftigt waren, die Aprilia RS-GP zu bergen, griff einer der Marshals am Motorrad an den Gasgriff und der Motor drehte hoch. Dabei bestand die Gefahr eines schweren Motorschadens.

Bezzecchi bemerkte die Situation sofort, eilte zu seinem Motorrad und betätigte den Killschalter, um den Motor abzustellen. Im Anschluss kam es jedoch zur Eskalation. Der Italiener verpasste dem Streckenposten eine Ohrfeige, woraufhin die Rennkommissare eine Untersuchung einleiteten.

FIM-Kommissare mit sehr hartem Urteil

Das Urteil fällt drastisch aus. In ihrer offiziellen Mitteilung berief sich die FIM auf Artikel 3.3.2.2 des MotoGP-Reglements. Die Rennkommissare kamen zu dem Schluss, dass Bezzecchi nach seinem Sturz die Marshals körperlich attackiert habe, während diese versuchten, sein Motorrad zu bergen. Dies stelle eine Handlung dar, die den Interessen des Sports schade.

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Als Konsequenz verhängte das Stewards Panel eine Sperre für den Grand Prix von Tschechien. Bezzecchi darf damit am Sonntag nicht am Rennen teilnehmen. Den Italiener trifft die Strafe hart: Bereits im Sprint hatte er durch seinen Sturz wichtige Punkte im Titelkampf verloren. Jorge Martin verkürzte dadurch den Rückstand auf lediglich 15 Punkte. Durch die Sperre droht Bezzecchi nun ein noch deutlich größerer Rückschlag im Kampf um die MotoGP-Weltmeisterschaft.

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Folgt ein Einspruch von Aprilia?

Die FIM wies in ihrer Mitteilung darauf hin, dass Bezzecchis Team gegen die Entscheidung Berufung einlegen kann. Eine entsprechende Erklärung müsste innerhalb von 60 Minuten nach Zustellung der Strafe eingereicht werden und mit einer Sicherheitsleistung von 1320 Euro verbunden sein. Ob Aprilia von diesem Recht Gebrauch macht, ist bislang nicht bekannt.