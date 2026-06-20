Pau, Sprint: Dritter Saisonsieg für Payne, Päivärinta vor Christie auf P2

Die prognostizierte Hitzewelle hat dieses Wochenende halb Europa erfasst und sich auch über den Südwesten Frankreichs gelegt. Das hatte auch Auswirkungen auf die Rennen zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft. Das Sprintrennen, die ursprünglich auf 16 Runden auf dem lediglich 3,030 Kilometer langen Circuit Européen Pau Arnos festgesetzte Renndistanz wurde wegen der extremen Bedingungen auf zwölf Umläufe verkürzt.

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Im Qualifikationstraining konnten sich Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) mit einem Minimalvorsprung von 0,097 Sekunden auf Pekka Päivärinta/Adam Christie die Pole-Position sichern. Startplatz 3 holten sich die regierenden Champions Sam und Tom Christie (CES Performance) vor Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing), die um 26 Tausendstelsekunden Todd Ellis/Emmanuelle Clément auf Rang 5 verdrängt hatten.

Nach dem knappen Qualifikationstraining wurde ein harter Zweikampf zwischen Payne und Päivärinta erwartet, doch bereits nach der Startrunde konnte sich der Brite um über eine halbe Sekunde von seinem schärfsten Konkurrenten, der die Christie-Brüder im Schlepptau hatte, absetzen. Ellis hatte sich vor Paul Leglise/Marjorie Cescutti (521 Competition) und Bennie Streuer/Manon Vissenberg an die vierte Stelle gesetzt.

Schlosser und Tim Reeves/Melanie Farnier (Carl Cox Motorsport) «verspielten» die Chancen auf eine bessere Platzierung bereits im ersten Umlauf. Der Schweizer fiel an die elfte Position zurück und der Brite kam bei Start und Ziel gar nur als 13. vorbei. Im Laufe des Rennens konnten sie sich zwar um einige Ränge verbessern, mit dem achten (Reeves) bzw. neunten Platz (Schlosser) können die Ex-Weltmeister aber nicht zufrieden sein.

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An der Spitze setzen sich Payne/Rousseau langsam, aber sicher von Päivärinta/Christie ab. Bei Halbzeit lag das britisch-französische Paar bereits über eine Sekunde voran. In der siebenten Runde gelang ihnen mit 1:20,105 Minuten auch die Verbesserung des seit dem Jahr 2016 (!) von Sebastien Delannoy, der damals Rousseau an Bord hatte, gehaltenen Rundenrekord. Damit war die Vorentscheidung im Kampf um den Sieg gefallen.

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Hinter Payne und Päivärinta überquerte Christie vor Ellis und Leglise, der den Angriffen von Streuer standhielt, als Dritter die Ziellinie. Manuel Moreau/Alice Roba (KM Side) gelang mit Platz 7 das beste Saisonergebnis. Corey und Danyon Turner, die lange an der siebenten Stelle gelegen waren, sahen vor Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing) und Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (Team Flying Dutchmen) als Zehnte die Zielflagge.

Resultat, Seitenwagen-WM, Pau Arnos, Sprintrennen