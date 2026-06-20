Pau, Sprint: Dritter Saisonsieg für Payne, Päivärinta vor Christie auf P2
Ungefährdeter Start-Ziel-Sieg für Payne/Rousseau im Sprintrennen in Pau vor Päivärinta/Christie und Christie/Christie. Schlosser/Krieg nach Platz 9 wohl endgültig aus dem Rennen um den WM-Titel.
Die prognostizierte Hitzewelle hat dieses Wochenende halb Europa erfasst und sich auch über den Südwesten Frankreichs gelegt. Das hatte auch Auswirkungen auf die Rennen zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft. Das Sprintrennen, die ursprünglich auf 16 Runden auf dem lediglich 3,030 Kilometer langen Circuit Européen Pau Arnos festgesetzte Renndistanz wurde wegen der extremen Bedingungen auf zwölf Umläufe verkürzt.
Im Qualifikationstraining konnten sich Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) mit einem Minimalvorsprung von 0,097 Sekunden auf Pekka Päivärinta/Adam Christie die Pole-Position sichern. Startplatz 3 holten sich die regierenden Champions Sam und Tom Christie (CES Performance) vor Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing), die um 26 Tausendstelsekunden Todd Ellis/Emmanuelle Clément auf Rang 5 verdrängt hatten.
Nach dem knappen Qualifikationstraining wurde ein harter Zweikampf zwischen Payne und Päivärinta erwartet, doch bereits nach der Startrunde konnte sich der Brite um über eine halbe Sekunde von seinem schärfsten Konkurrenten, der die Christie-Brüder im Schlepptau hatte, absetzen. Ellis hatte sich vor Paul Leglise/Marjorie Cescutti (521 Competition) und Bennie Streuer/Manon Vissenberg an die vierte Stelle gesetzt.
Schlosser und Tim Reeves/Melanie Farnier (Carl Cox Motorsport) «verspielten» die Chancen auf eine bessere Platzierung bereits im ersten Umlauf. Der Schweizer fiel an die elfte Position zurück und der Brite kam bei Start und Ziel gar nur als 13. vorbei. Im Laufe des Rennens konnten sie sich zwar um einige Ränge verbessern, mit dem achten (Reeves) bzw. neunten Platz (Schlosser) können die Ex-Weltmeister aber nicht zufrieden sein.
An der Spitze setzen sich Payne/Rousseau langsam, aber sicher von Päivärinta/Christie ab. Bei Halbzeit lag das britisch-französische Paar bereits über eine Sekunde voran. In der siebenten Runde gelang ihnen mit 1:20,105 Minuten auch die Verbesserung des seit dem Jahr 2016 (!) von Sebastien Delannoy, der damals Rousseau an Bord hatte, gehaltenen Rundenrekord. Damit war die Vorentscheidung im Kampf um den Sieg gefallen.
Hinter Payne und Päivärinta überquerte Christie vor Ellis und Leglise, der den Angriffen von Streuer standhielt, als Dritter die Ziellinie. Manuel Moreau/Alice Roba (KM Side) gelang mit Platz 7 das beste Saisonergebnis. Corey und Danyon Turner, die lange an der siebenten Stelle gelegen waren, sahen vor Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing) und Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (Team Flying Dutchmen) als Zehnte die Zielflagge.
Resultat, Seitenwagen-WM, Pau Arnos, Sprintrennen
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
12
16:14,923
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
12
16:17,017
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
12
16:25,554
4.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
12
16:30,056
5.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
12
16:37,711
6.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
12
16:38,045
7.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
12
16:50,072
8.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
12
16:55,206
9.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
12
16:58,015
10.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
12
17:00,225
11.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
12
17:05,103
12.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
12
17:40,820
13.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
12
17:40,932
14.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
11
16:16,643
15.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
11
16:20,695
16.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
11
16:31,956
17.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
11
16:37,1
DNF
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
2
DNF
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
0
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