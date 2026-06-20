Slowenischer Doppelsieg beim MXGP Quali-Race in Montevarchi: Gajser siegt

Motocross-WM MX2 • Neu
Mathis Valin (Kawasaki) startet von Pole, Crash von Längenfelder
Yamaha-Werksfahrer Tim Gajser gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of Italy in Montevarchi vor seinem slowenischen Landsmann Jan Pancar und Andrea Adamo (beide KTM).
9. Etappe der Motocross-WM in Montevarchi: Wegen starker Staubentwicklung bei Temperaturen jenseits der 35 Grad wurde der Zeitplan nach hinten verschoben, um mehr Bewässerungszeit zu gewinnen. Auch der Zeitplan für Sonntag wurde verändert: Der zweite Lauf der EMX250 soll statt 11:25 bereits um 8:45 gestartet werden.
Der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf hatte im Zeittraining einen kapitalen Crash und landete im Streckenbegrenzungszaun. Auch HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez flog heftig ab. Beide Piloten traten zum Qualifikationsrennen an, mussten es aber nach wenigen Runden wieder aufgeben. Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) war im Zeittraining der Schnellste und startete im Quali-Race von Pole vor HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings. Beide Fahrer erwischten aber keinen guten Start.
Romain Febvre (F), Kawasaki, 1:45.561
Jeffrey Herlings (NL), Honda, +0.210
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.457
Maxime Renaux (F), Yamaha, +0.488
Jan Pancar (SLO), KTM, +1.263
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +1.289
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +1.640
Andrea Adamo (I), KTM, +1.724
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +1.806
Tom Vialle (F), Honda, +1.875
Der slowenische KTM-Privatfahrer Jan Pancar, für den die Bezeichnung 'Privatier' im Sinne des Wortes uneingeschränkt gilt, zog den Holeshot und führte das Rennen zunächst vor Alberto Forato (Fantic) und Tim Gajser (Yamaha) an. Gajser setzte sich schnell gegen Forato durch und kassierte in der zweiten Runde auch seinen Landsmann Pancar. Danach setzte sich das slowenische Duo sofort ein paar Sekunden vom Rest des Feldes ab. Erstmals in der Motocross-Geschichte und zur Freude der slowenischen Fans an der Strecke gab es in Montevarchi einen slowenischen Doppel-Erfolg! Für Tim Gajser war es zugleich sein erster Quali-Sieg für Yamaha. Für Jan Pancar war Platz 2 in einem MXGP-Rennen das beste Ergebnis seiner Karriere. Pancars bisher bestes MXGP-Resultat war Platz 4 im Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Germany 2025. Auch KTM-Werksfahrer Andrea Adamo, der auf Platz 3 ins Ziel kam, zollte Pancar für diese phänomenale Leistung Respekt.
Außer Tim Gajser erwischte keiner der WM-Favoriten einen guten Start. Maxime Renaux, Lucas Coenen, Romain Febvre, Jeffrey Herlings und Tom Vialle hingen rundenlang hinter Alberto Forato fest und konnten sich erst in den letzten beiden Runden gegen den schwer zu überholenden Lokalmatador durchsetzen. Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen stürzte auf Platz 8 liegend, fiel auf Platz 11 zurück und blieb damit ohne Punkte.
DMSB-Pilot Cato Nickel (Honda) blieb zwar auf Platz 15 ohne Punkte, aber sein Ergebnis lässt auf die Wertungsläufe hoffen, bei denen die Top-20 WM-Punkte erhalten. Kevin Brumann (Husqvarna) aus der Schweiz kam auf Platz 18 ins Ziel.
Da WM-Leader Lucas Coenen am Ende auf Platz 6 vor seinem Verfolger Jeffrey Herlings ins Ziel kam, konnte der Belgier seinen Vorsprung von 62 auf 63 Punkte ausbauen.
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 25:07.852
Jan Pancar (SLO), KTM, +4.855
Andrea Adamo (I), KTM, +7.065
Maxime Renaux (F), Yamaha, +10.800
Romain Febvre (F), Kawasaki, +11.947
Lucas Coenen (B), KTM, +14.911
Jeffrey Herlings (NL), Honda, +17.335
Alberto Forato (I), Fantic, +18.302
Tom Vialle (F), Honda, +18.623
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +23.083
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +26.044
Kevin Horgmo (N), Honda, +39.916
Jago Geerts (B), Beta, +43.661
Oriol Oliver (E), KTM, +45.490
Cato Nickel (D), Honda, +56.559
Lucas Coenen (B), KTM, 409
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 346 (-63)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 316 (-93)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 304 (-105)
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 273 (-136)
Maxime Renaux (F), Yamaha, 268 (-141)
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