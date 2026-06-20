Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Enea Bastianini war sich nicht einig mit dem Team: «Falsche Strategie»

Nach schwacher Qualifikation zeigte Enea Bastianini im MotoGP-Sprint in Brünn eine erstaunliche Fahrt. Als Siebter war der Italiener bester KTM-Athlet, doch das Q1 hatte «La Bestia» den Tag versaut.

MotoGP

Enea Bastianini landete im Brünn-Sprint vor Gresini-Pilot Aldeguer auf P7
Enea Bastianini landete im Brünn-Sprint vor Gresini-Pilot Aldeguer auf P7
Foto: Gold and Goose
Enea Bastianini landete im Brünn-Sprint vor Gresini-Pilot Aldeguer auf P7
© Gold and Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Startplatz 17 für Enea Bastianini – damit stand der MotoGP-Sieger aus Rimini nochmals weiter hinten als bei seinem Brünn-Debüt mit der KTM RC16. Vor elf Monaten war Bastianini im Sprint von 11 auf 3 gestürmt – nun ging es bis auf Platz 7. Die erste Position bekam der Tech3-Pilot von Alex Marquez geschenkt, der im Q1 schneller war, im Rennen aber nicht antrat. Q1 – das Stichwort für Bastianini.

Werbung

Werbung

«Wir waren uns heute nicht einig. Das Team war der Ansicht, dass ich mich an andere Fahrer anhängen soll. Sie dachten: So kann ich mich nach vorne ziehen. Also haben es so gemacht – auch wenn ich kein Fan davon bin und lieber allein fahre. Der Plan ging dann auch daneben. Statt mit schnellen Leuten zu fahren, steckte ich im Verkehr. Für mich war es die falsche Entscheidung, vermutlich hätte ich den Speed gehabt, um es allein zu schaffen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Doch die Akte war bereits geschlossen – auch beim Großen Preis wird es für den KTM-Piloten mit der Nummer wieder von P16 losgehen. Trotz der schlechten Ausgangslage ist Bastianini also nicht komplett abzuschreiben. Fakt ist aber auch: Im Sprint flogen mit Moreira, Marini, Vinales, Acosta und Bezzecchi gleich fünf Athleten von ihren Geräten und in der schnellsten Runde verlor der Dritte des 2025er-Sprints fast eine Sekunde auf den erstaunlichen Pecco Bagnaia.

Werbung

Werbung

Mit dem Gefühl auf seinem Bike war Bastianini aber zufrieden: «Im ersten Sektor war es nicht perfekt, aber an dem zweiten Sektor sehr viel besser. Ab hier habe ich nur zwei Zehntel verloren und mich konstant wohlgefühlt . Ich bin mit dem Rennen zufrieden.»

TV-Programm

Aus Sicht seines Herstellers blieb es ein bitterer Sprint-Samstag. Dass Enea Bastianini auf Platz 7 bester Vertreter der Österreicher war, Brad Binder einen WM-Punkt holte und die beiden schnellsten RC16-Piloten Acosta und Vinales im Kies verschwanden, passte nicht zu den jüngsten Ambitionen. Zur Erinnerung: Binder siegte bei der Abschiedsvorstellung der MotoGP in Brünn (2020), Acosta stand bei der Rückkehr 2025 in beiden Rennen auf dem Podest, im Sprint gleich mit zwei Fahrern.

Willkommen zum Rennwochenende in Brünn
Willkommen zum Rennwochenende in Brünn
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Brünn
Willkommen in Brünn
Foto: Gold & Goose
Die Medaillen
Die Medaillen
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Valentino Rossi
Valentino Rossi
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Cal Crutchlow
Cal Crutchlow
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
Jack Miller
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Der Start des Sprints
Der Start des Sprints
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Qualifying - Fabio di Giannantonio, Ai Ogura & Francesco Bagnaia,
Qualifying - Fabio di Giannantonio, Ai Ogura & Francesco Bagnaia,
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sprint - Ai Ogura, Francesco Bagnaia & Marc Márquez
Sprint - Ai Ogura, Francesco Bagnaia & Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Brünn
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Sprint

  2. Startaufstellung

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Freies Training

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

10

18:55,527

1:52,542

02

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

10

+0,241

1:52,885

03

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

10

+0,794

1:52,815

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

10

+2,905

1:53,103

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

10

+6,404

1:53,015

06

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

10

+7,440

1:53,532

07

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

10

+8,110

1:53,473

08

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

10

+10,195

1:53,451

09

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

10

+10,984

1:53,716

10

Joan Mir

Honda HRC Castrol

Joan Mir

Honda HRC Castrol

36

10

+11,103

1:53,827

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio d'Italia

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM