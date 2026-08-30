Marco Bezzecchi zu Pedro Acosta: «Verdammt, wo bist du denn hergekommen?»

Marco Bezzecchi sicherte sich im Rennen der MotoGP im MotorLand Aragon am Sonntag einen soliden dritten Platz. Dem Italiener von der Adria fehlten auf dem Zielstrich knapp drei Sekunden auf Dominator Marc Marquez. Bezzecchi konnte unmittelbar nach dem Start in Kurve 1 geschickt gegen den späteren Sieger Marc Marquez kontern, dessen elektronisches Right-Height-Device-System vor Kurve 1 nicht deaktiviert war.

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Die Top-3 sparten nicht mit spektakulären Einlagen – vor allem in der Anfangsphase. Eines der Highlights lieferte Bezzecchi dann auf der Geraden im Beschleunigungs-Duell – Lenker an Lenker – gegen Marquez, der sich zuvor in der Schikane innen vorbeigepresst hatte. «Ich konnte vor Kurve 15 bereits das Motorrad von Marc hinter mir hören. Wir haben dann auf der Geraden gekämpft, der Windschatten hat mal gegriffen und dann wieder nachgelassen. Marc war heute aber unschlagbar mit seiner Erfahrung und auch seinem Speed hier.»

Bezzecchi führte den Aragon-GP zu Beginn an Foto: Gold and Goose Bezzecchi führte den Aragon-GP zu Beginn an © Gold and Goose

Für Bezzecchi gab es gleich weitere Aufregung: Just als er sich mit MM93 in der Bremszone vor der letzten Kurve duellierte, huschte plötzlich auch Acosta außen am Italiener vorbei. Bezzecchi sagt dazu: «Vielleicht hätte ich über die Distanz ohnehin den Kürzeren gezogen. Aber ich hätte gerne noch etwas mehr gegen Acosta gekämpft.» Und «Bez» zeigte dann auch Humor – meinte zur Acosta-Szene im Cool-Down-Raum zum Red Bull-KTM-Athlet: «Verdammt, wo bist du denn da hergekommen?»

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Zum Wochenende in Aragon insgesamt sagte Bezzecchi: «Ich bin sehr zufrieden! Es war ein hartes, aber wundervolles Wochenende. Ich bin hier erstmals auf das Podium gefahren, auf einer Piste, die ich eigentlich immer geliebt habe. Ich bin selbst auch ordentlich gefahren. Wir haben mit dem Team wirklich sehr gut gearbeitet und auch die Pole geholt. Die Pace war nicht perfekt, ich habe aber so hart wie nur irgendwie möglich gekämpft, um hier auf das Podium zu fahren.»

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In der WM-Tabelle rangiert Bezzecchi als Dritter nun fünf Punkte hinter Marc Marquez. Zugleich kam «Bez» nach zwei weiteren dritten Plätzen näher an Teamkollege Jorge Martin heran. Der Rückstand: 24 Punkte vor seinem Heimrennen in Misano.