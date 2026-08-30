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MotoGP-Live-Ticker aus Aragon: Besiegt Bezzecchi die Marquez-Brüder im GP?

Aprilia gegen Ducati, Marco Bezzecchi gegen die Marquez-Familie – so der Kampf an der MotoGP-Spitze im MotorLand. Dazu ein starker Pedro Acosta und Noch-WM-Leader Jorge Martin. Wer macht das Rennen?

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Runde 13 der WM: Die MotoGP im MotorLand Aragon
Runde 13 der WM: Die MotoGP im MotorLand Aragon
Foto: Gold and Goose
Runde 13 der WM: Die MotoGP im MotorLand Aragon
© Gold and Goose

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An den Top 3 gab es bislang beim Aragon-Event nichts zu rütteln. Marco Bezzecchi, Marc und Alex Marquez hatten sowohl im Q2 als auch im Sprint das beste Tempo, mit dem besten Ausgang für Familie Marquez. Im GP will es Bezzecchi in Kurve 1 besser und die Spitze halten. Spannend auch die Frage: Greifen mit Pedro Acosta und Tabellenführer zwei weitere Spanier mit in die Entscheidung ein?

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Der MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com liefert alle Antworten.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

6

1:46,512

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

6

+0,474

03

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

6

+0,743

04

Pol Espargaró

Pol Espargaró

Red Bull KTM Factory Racing

Pol Espargaró

Pol Espargaró

Red Bull KTM Factory Racing

44

6

+0,846

05

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

5

+0,932

06

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

6

+1,037

07

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

6

+1,089

08

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

6

+1,127

09

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

5

6

+1,164

10

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

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42

6

+1,218

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