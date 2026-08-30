MotoGP-Live-Ticker aus Aragon: Besiegt Bezzecchi die Marquez-Brüder im GP?

An den Top 3 gab es bislang beim Aragon-Event nichts zu rütteln. Marco Bezzecchi, Marc und Alex Marquez hatten sowohl im Q2 als auch im Sprint das beste Tempo, mit dem besten Ausgang für Familie Marquez. Im GP will es Bezzecchi in Kurve 1 besser und die Spitze halten. Spannend auch die Frage: Greifen mit Pedro Acosta und Tabellenführer zwei weitere Spanier mit in die Entscheidung ein?

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