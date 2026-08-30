MotoGP-Live-Ticker aus Aragon: Besiegt Bezzecchi die Marquez-Brüder im GP?
Aprilia gegen Ducati, Marco Bezzecchi gegen die Marquez-Familie – so der Kampf an der MotoGP-Spitze im MotorLand. Dazu ein starker Pedro Acosta und Noch-WM-Leader Jorge Martin. Wer macht das Rennen?
An den Top 3 gab es bislang beim Aragon-Event nichts zu rütteln. Marco Bezzecchi, Marc und Alex Marquez hatten sowohl im Q2 als auch im Sprint das beste Tempo, mit dem besten Ausgang für Familie Marquez. Im GP will es Bezzecchi in Kurve 1 besser und die Spitze halten. Spannend auch die Frage: Greifen mit Pedro Acosta und Tabellenführer zwei weitere Spanier mit in die Entscheidung ein?
Der MotoGP-Live-Ticker von SPEEDWEEK.com liefert alle Antworten.
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