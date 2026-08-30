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Einsamer Alex Marquez (4.) fand den richtigen Gang nicht

Fünf Sekunden hinter dem Podest, vier Sekunden vor dem Verfolger: Gresini-Pilot Alex Marquez fuhr im MotorLand Aragon ein MotoGP-Rennen für sich. Ein Fehler in der ersten Runde warf ihn zurück.

MotoGP

Alex Marquez (4.) fuhr ein einsames Rennen
Alex Marquez (4.) fuhr ein einsames Rennen
Foto: Gold & Goose
Alex Marquez (4.) fuhr ein einsames Rennen
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Am Samstag hatte es noch gepasst: Hinter seinem Bruder Marc wurde Alex Marquez Zweiter im Sprint. So ein Ergebnis hätte der jüngere Marquez-Bruder gerne wiederholt, mit Startposition drei war eine gute Ausgangslage gegeben. Doch beide Brüder erwischten keinen guten Start, der Gresini-Pilot fiel bis auf Rang 6 zurück.

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Bezeichnend war die Anfangsphase: Als sich die Gelegenheit bot, an Marc vorbeizugehen, steckte Alex zurück – und verlor dabei den Rhythmus, worauf ihn Jorge Martin (Aprilia) und Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) kassierten.

Alex Marquez: «Ich habe den dritten Gang nicht eingelegt»

Der 30-Jährige nennt zwei Gründe. «Ich konnte keinen Platz zum Überholen finden. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Am Ausgang von Kurve 2 auf 3 habe ich den dritten Gang nicht eingelegt», erklärte er. Dabei sei er ins Gedränge in den Kurven gekommen und verlor einige Positionen.

Im Artikel erwähnt

Die Aufholjagd gelang zügig. Zu Beginn der zweiten Runde überholte er Fernandez in Kurve 1, kurz darauf nutzte er einen Fehler von Martin in Kurve 10 und überholte ihn kurz darauf ebenfalls. «Später habe ich meinen Rhythmus gefunden. Schritt für Schritt habe ich Fahrer überholt und war konstant», erzählte Marquez. Um mit den Top-3 mithalten zu können, reichte es aber nicht dauerhaft.

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Willkommen zum Rennen in Aragón
Willkommen zum Rennen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Moreira und Bastianini
Moreira und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Aragón
© Gold & Goose

Alex Marquez einsam auf Rang 4: das Reifen-Paradoxon von Aragon

Ab Rennmitte war der Zug abgefahren. Zwar fuhr Alex Marquez zeitweise dieselben Zeiten wie der drittplatzierte Marco Bezzecchi (Aprilia), näher kam er ihm damit aber nicht. Im Ziel fehlten ihm auf den Italiener fünf Sekunden. Warum er nicht mit der Spitze mithalten konnte, war schnell ausgemacht, er habe im Verlauf Probleme mit dem Grip an den Reifen bekommen.

Im Vergleich zu Silverstone irritierte ihn dabei, dass diesmal vor allem der Vorderreifen nachgelassen hat. «In Silverstone war es umgekehrt. Die anderen haben den Reifen viel besser gemanagt als ich», analysierte er. Sein Fazit fiel nüchtern aus: «Es war genau das Rennen, das ich vor dem Start erwartet hatte.» In der WM liegt Alex Marquez mit 128 Punkten auf Rang 9.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

41:10,969

1:46,736

37

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+1,754

1:47,093

26

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

04

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,687

1:47,323

22

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+17,687

1:47,598

14

07

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+23,136

1:47,844

9

08

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+25,741

1:47,734

8

09

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+25,899

1:48,048

10

10

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

23

+26,441

1:47,899

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