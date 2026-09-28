«Top Gun» ist zurück: Maverick Vinales (KTM) gibt in Japan sein Comeback

Beim MotoGP-Test am Montag in Spielberg saß Maverick Vinales nach langer Zeit wieder auf seiner KTM RC16 , um seine Fitness zu überprüfen. Nun steht fest: der Spanier wird an diesem Wochenende in Japan sein Comeback geben.

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«Ich freue mich riesig, endlich verkünden zu können, dass ich ins Renngeschehen zurückkehre. Die letzten Monate waren ein langer Prozess, und ich habe jeden Tag hart daran gearbeitet, diesen Punkt zu erreichen», meinte Vinales am Montag. «Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, aber ich bin auf dem richtigen Weg und fühle mich bereit, diesen nächsten Schritt zu gehen. In Motegi geht es darum, Schritt für Schritt aufzubauen, zu verstehen, wo ich körperlich stehe, und mein Gefühl für das Motorrad wiederzufinden. Ich möchte mich ganz besonders bei allen im Red Bull Athlete Performance Center (APC) und meinen Ärzten für ihre Arbeit und Unterstützung während meiner Genesung bedanken. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Motorrad zu sitzen und Rennen zu fahren.»

Vinales kämpft seit seinem Crash auf dem Sachsenring 2025 mit einer hartnäckigen Schulterverletzung. Sein letztes Rennwochenende bestritt «Top Gun» im Juli dieses Jahres – ebenfalls auf dem Sachsenring. Danach konzentrierte sich der 31-Jährige in den letzten Wochen gemeinsam mit seinem medizinischen Team, KTM und Tech3 auf sein Rehabilitationsprogramm. Die Grands Prix in Silverstone, Aragon, Misano und Spielberg ließ er aus. Er wurde dort von KTM-Testfahrer Pol Espargaro vertreten. Nach weiteren Untersuchungen hat Vinales nun die Freigabe für seine Rückkehr in den Rennsport erhalten.

«Wir freuen uns sehr, bestätigen zu können, dass Maverick in Japan wieder bei uns sein wird. Seit Beginn dieses Prozesses war es uns vorrangig wichtig, seine Genesung zu unterstützen und sicherzustellen, dass er erst dann zurückkehrt, wenn er bereit ist, anstatt den Prozess zu überstürzen», betonte Tech3-Teammanager Nicolas Goyon. «Es war ein längerer Weg, als wir ursprünglich erwartet hatten, aber Maverick hat während seiner gesamten Rehabilitation extrem hart gearbeitet, und es ist großartig zu sehen, dass er nun bereit ist, wieder an den Start zu gehen. Wir wissen, dass die Rückkehr nach einer so langen Pause einige Zeit in Anspruch nehmen wird, daher werden wir Maverick das ganze Wochenende über unterstützen und ihm ermöglichen, seinen Rhythmus Schritt für Schritt wiederzufinden. Gleichzeitig ist es für das gesamte Team fantastisch, wieder mit unserer vollständigen Fahreraufstellung zusammen zu sein, und wir freuen uns darauf, in Motegi wieder mit Maverick an die Arbeit zu gehen.»



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Maverick Vinales wird seinen Platz bei KTM Tech3 nach dieser Saison verlieren. Das Team von Günther Steiner wird 2027 mit Luca Marini und Rookie Senna Agius antreten. Aufgrund der langen Verletzungsmisere kamen Spekulationen auf, dass Vinales bereits während der laufenden Saison 2026 seinen Platz räumen muss. KTM betonte jedoch stets, dass man das Jahr mit Vinales zu Ende bringen will und alles daransetze, ihn zurück auf die RC16 zu bringen. Nun gibt Maverick Vinales in Japan sein Comeback.