Marco Bezzecchi (Aprilia): Training auf vier Rädern mit Valentino Rossi

Am kommenden Wochenende steht mit dem Japan-GP der Auftakt zur Asien- und Australien-Tour an. Die MotoGP-Asse bereiteten sich in den letzten Tagen auf das anstrengende Programm im Oktober vor – im nächsten Monat finden innerhalb von fünf Wochen vier Grands Prix statt.

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So trainierte etwa Pedro Acosta (KTM) in Barcelona auf dem Flat-Track-Bike, Jorge Martin (Aprilia) spulte Kilometer auf dem Rennrad ab. Ein anderes Programm absolvierte Marco Bezzecchi. Der Italiener war am vergangenen Wochenende mit MotoGP-Ikone Valentino Rossi und VR46-Academy-Kumpel Franco Morbidelli auf der Go-Kart-Strecke unterwegs. Die Piste befindet sich in Viserba, nördlich von Rimini – nur wenige Kilometer vom Wohnort von «Bez» entfernt.

Marco Bezzecchi Foto: Marco Bezzecchi Marco Bezzecchi © Marco Bezzecchi

Bezzecchi ist derzeit in der MotoGP-WM sehr konstant. Der 27-Jährige erzielte in den letzten acht Rennen sieben Podestplätze (Sprints und Grands Prix). Zuletzt wurde er in Spielberg zweimal Dritter. Schmerzlich für ihn war jedoch der Ausfall bei seinem Heim-GP in Misano.

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In der WM-Tabelle belegt Marco Bezzecchi vor den letzten sieben Saison-Events mit 264 Punkten Platz 3. Auf Teamkollege Jorge Martin fehlen ihm derzeit 42 Punkte. Marc Marquez, der momentan Zweiter ist, hat 30 Zähler mehr auf seinem Konto.