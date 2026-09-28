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Marco Bezzecchi (Aprilia): Training auf vier Rädern mit Valentino Rossi

Aprilia-Ass Marco Bezzecchi bereitete sich in Italien auf das letzte Saisondrittel vor. Er legte eine Go-Kart-Einheit mit MotoGP-Ikone Valentino Rossi und VR46-Ducati-Pilot Franco Morbidelli ein.

MotoGP

Marco Bezzecchi beim Go-Kart-Training
Marco Bezzecchi beim Go-Kart-Training
Foto: Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi beim Go-Kart-Training
© Marco Bezzecchi

Im Artikel erwähnt

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Am kommenden Wochenende steht mit dem Japan-GP der Auftakt zur Asien- und Australien-Tour an. Die MotoGP-Asse bereiteten sich in den letzten Tagen auf das anstrengende Programm im Oktober vor – im nächsten Monat finden innerhalb von fünf Wochen vier Grands Prix statt.

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So trainierte etwa Pedro Acosta (KTM) in Barcelona auf dem Flat-Track-Bike, Jorge Martin (Aprilia) spulte Kilometer auf dem Rennrad ab. Ein anderes Programm absolvierte Marco Bezzecchi. Der Italiener war am vergangenen Wochenende mit MotoGP-Ikone Valentino Rossi und VR46-Academy-Kumpel Franco Morbidelli auf der Go-Kart-Strecke unterwegs. Die Piste befindet sich in Viserba, nördlich von Rimini – nur wenige Kilometer vom Wohnort von «Bez» entfernt.

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
© Marco Bezzecchi

Im Artikel erwähnt

Bezzecchi ist derzeit in der MotoGP-WM sehr konstant. Der 27-Jährige erzielte in den letzten acht Rennen sieben Podestplätze (Sprints und Grands Prix). Zuletzt wurde er in Spielberg zweimal Dritter. Schmerzlich für ihn war jedoch der Ausfall bei seinem Heim-GP in Misano.

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In der WM-Tabelle belegt Marco Bezzecchi vor den letzten sieben Saison-Events mit 264 Punkten Platz 3. Auf Teamkollege Jorge Martin fehlen ihm derzeit 42 Punkte. Marc Marquez, der momentan Zweiter ist, hat 30 Zähler mehr auf seinem Konto.

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Jorge Martin

Aprilia Racing

306

2

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

294

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

264

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

234

5

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

230

6

Ai Ogura

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