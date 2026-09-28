Was für ein Hingucker: Alfa Romeo 33 Stradale «Perla Nera» präsentiert

Heute wurde im Alfa Romeo-Museum in Arese eine der markantesten Interpretationen des Individualisierungsprogramms für den neuen 33 Stradale vorgestellt. Der Supersportwagen der Marke mit dem «Biscione», der in einer streng limitierten Auflage von nur 33 Exemplaren produziert wurde und vom legendären 33 Stradale aus dem Jahr 1967 inspiriert ist, präsentiert sich als exklusive Kreation mit dem Namen «Perla Nera» – ein Name, der vom Eigentümer eigens ausgewählt und registriert wurde. Er bringt die unverwechselbare, komplett schwarze Identität des Fahrzeugs perfekt zum Ausdruck, die sich aus der Ausdruckskraft und der Materialfülle von Carbon ergibt.

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Entworfen und entwickelt nach der Vision seines Besitzers, eines leidenschaftlichen Sammlers und profunden Kenners der Automobilwelt, verkörpert «Perla Nera» sowohl im Außendesign als auch im Innenraum einen kühnen und auf den ersten Blick erkennbaren Charakter. Das Ergebnis eines kontinuierlichen Dialogs zwischen dem Kunden und dem Alfa Romeo Centro Stile.

So entstand ein komplett schwarzer 33 Stradale, das einzige Exemplar der streng limitierten Serie dieses Supersportwagens, bei dem matt veredelte Carbonfaser nicht bloß ein technisches Material ist, sondern zu einem integralen Bestandteil der Designsprache des Fahrzeugs wird. Dies zeigt sich in der unverwechselbaren Anordnung der Carbonfasern, die mit den fließenden Alfa Romeo-Linien des Modells interagieren, dessen Symmetrie und Volumen unterstreichen und gleichzeitig die Dynamik seines Designs sowie die Kraft seiner Kurven betonen. Auf der Motorhaube beispielsweise hebt die Carbonfaser das charakteristische V-förmige Motiv hervor, während ein Fischgrätenmuster zu einem wiederkehrenden grafischen Element wird, das den Blick von vorne nach hinten über die Dachlinie führt. Das Ergebnis ist eine perfekte Synergie zwischen dem ikonischen Design des 33 Stradale und den materiellen sowie grafischen Eigenschaften von Carbon.

Um diesen eindrucksvollen Effekt zu erzielen, war ein spezieller Produktionsprozess erforderlich, der technologische Innovation mit italienischer Handwerkskunst verband. Konkret wurde das Carbon von Hand in die Form eingelegt, wobei jede Faser mit äußerster Präzision positioniert wurde, um den Konturen der Oberflächen zu folgen und deren Formen und Volumen zu betonen. Die gleiche akribische Sorgfalt wurde in jeder nachfolgenden Phase angewandt, von strengen Qualitätskontrollen bis hin zur Endmontage. Das Design des Carbon-Laminats und alle damit verbundenen technischen Aspekte wurden Schritt für Schritt mit dem Eigentümer abgestimmt, ganz im Sinne eines wahrhaft maßgeschneiderten Ansatzes.

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Vervollständigt wird das monochrome Erscheinungsbild durch zwei einzigartige Merkmale des 33 Stradale «Perla Nera»: exklusive, komplett schwarze Räder und das Fehlen äußerer Embleme – mit der einzigen Ausnahme der Alfa-Romeo-Markenembleme –, wodurch die Kontinuität der Oberflächen gewahrt bleibt und das Carbonfasergewebe im Mittelpunkt steht.

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Die gleiche stilistische Kohärenz und das Streben nach Exklusivität setzen sich im Innenraum fort, wo die Kombination aus Karbonelementen und einer Vollausstattung mit Alcantara ein raffiniertes, einnehmendes Ambiente schafft, das durch subtile Ton-in-Ton-Kontraste geprägt ist. Jedes Detail wurde speziell nach den ästhetischen Vorlieben des Besitzers entwickelt, wie der maßgeschneiderte Sportsitz zeigt, der einer umfassenden und äußerst detaillierten Neugestaltung unterzogen wurde, um spezifische Komfort- und Leistungsanforderungen zu erfüllen. Der Sitz wurde anhand gezielter Anproben und Beratungsgespräche speziell auf die Körpermaße des Besitzers konzipiert und entwickelt.

Diese maßgeschneiderte Entwicklung ging über ergonomische und maßliche Überlegungen hinaus und umfasste eine Neuinterpretation des für Alfa Romeo charakteristischen «Cannelloni»-Sitzmusters, das sich anschließend auch in den Türverkleidungen und Seitenschwellern widerspiegelt, um eine stilistische Einheitlichkeit im gesamten Innenraum zu gewährleisten. Ebenso wurde die Kopfstütze neu gestaltet, um die Auflagefläche zu optimieren und einen Carbon-Einsatz mit der Aufschrift «Perla Nera» zu integrieren – eine Bezeichnung, die in mehreren Details des Innenraums wiederkehrt. Sie erscheint auf der Türverkleidung, eingraviert auf einer speziellen Plakette mit dem Alfa-Romeo-Schriftzug, sowie im Ablagefach, das an die Rückwand verlegt und durch eine eigens entworfene Halterung gestützt wird.

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Das vollständig mit schwarzem Alcantara bezogene Kofferset trägt zudem die Seriennummer des Fahrzeugs, während der Alfa-Drehschalter mit den Initialen des Besitzers personalisiert wurde. Abgerundet wird das Gesamtbild durch die legendären Quadrifoglio- und Autodelta-Symbole, die erst im Innenraum sichtbar werden und diskret die authentische Verbindung zum Rennsport-Erbe der Marke unterstreichen.

Unter der Motorhaube verbirgt sich ein leistungsstarker 3,0-Liter-V6-Motor mit Doppelturboaufladung, der über 630 PS leistet. In Kombination mit einem Achtgang-DCT-Getriebe und Hinterradantrieb ermöglicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 333 km/h und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter drei Sekunden. Darüber hinaus sorgen das H-Rahmen-Aluminiumchassis und das Monocoque aus Kohlefaser für außergewöhnliche Leichtigkeit und Steifigkeit und stellen die Technologie in den Dienst der Leistung und des Fahrvergnügens, die Alfa Romeo seit jeher auszeichnen.

Als technologisches Herzstück des 33 Stradale findet die Carbonfaser ihren höchsten ästhetischen Ausdruck in Perla Nera®. Ihre Webstruktur, die sich mit raffinierter Subtilität offenbart, wird zu einer exklusiven stilistischen Handschrift, die das Material in pure Emotion verwandelt. Das Ergebnis ist eine zeitlose Eleganz, geformt durch das Licht und die Tiefe der Carbonfaser, die dem Fahrzeug eine einzigartige, intensive und unverwechselbare Identität verleiht.

Der Alfa Romeo 33 Stradale ist das erste Projekt, das von der Bottega Alfa Romeo entwickelt wurde – einem integralen Bestandteil von Bottegafuoriserie, dem Kompetenzzentrum für die exklusivsten Kreationen von Alfa Romeo und Maserati, in dem Tradition, Innovation und italienisches handwerkliches Savoir-faire zusammenfließen, um hochgradig personalisierte, einzigartige Automobile zum Leben zu erwecken.

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In diesem Zusammenhang ist die «Perla Nera» nicht einfach nur eines der dreiunddreißig gebauten Alfa Romeo 33 Stradale-Modelle.

Es ist die einzige existierende «Perla Nera»: eine unwiederholbare Kreation, die über das Konzept der Individualisierung hinausgeht und in den Bereich der Automobilkunst vordringt. Als Ergebnis der Begegnung zwischen der Vision ihres Besitzers und der handwerklichen Exzellenz von Alfa Romeo stellt sie eine perfekte Synthese aus Innovation, Handwerkskunst und Leidenschaft dar. Ein Fahrzeug, das dazu bestimmt ist, für immer einzigartig zu bleiben – nicht, um nachgebaut zu werden, sondern um absolut unersetzbar zu sein.

«Perla Nera ist der perfekte Beweis dafür, was entsteht, wenn die Vision eines Kunden auf die Leidenschaft und das Fachwissen von Bottega trifft», sagte Cristiano Fiorio, Geschäftsführer von Bottegafuoriserie. «Jedes Detail dieses 33 Stradale wurde gemeinsam mit seinem Besitzer entwickelt – im Rahmen eines kontinuierlichen Dialogs, der zur Schaffung eines wahrhaft einzigartigen Exemplars führte. Für uns ist es ein außerordentliches Privileg, Projekte dieses Kalibers umsetzen zu dürfen, da wir dadurch unsere Fähigkeit, wahrhaft maßgeschneiderte Automobile zu schaffen, voll zur Geltung bringen können. Perla Nera verkörpert perfekt das Bestreben von Bottega: den Wunsch eines Kunden in etwas Exklusives und Unwiederholbares zu verwandeln. Es ist zudem ein greifbarer Beweis dafür, wie sich Bottegafuoriserie zu einer einzigartigen und unverwechselbaren Größe innerhalb der Stellantis-Gruppe entwickelt hat.»