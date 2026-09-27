Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Agius über Miller: «Es ist enttäuschend, dass er nicht dabei sein wird!»

Auch 2027 wird ein Australier in der MotoGP fahren. Während Jack Miller die Königsklasse in Richtung Superbike-WM verlässt, wird Senna Agius neu dazustoßen. Was der 21-Jährige über «Jackass» sagt.

MotoGP

Senna Agius nach seinem Moto2-Sieg in Jerez
Senna Agius nach seinem Moto2-Sieg in Jerez
Foto: Gold & Goose
Senna Agius nach seinem Moto2-Sieg in Jerez
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nach dem MotoGP-Rennwochenende fand am Montag in Spielberg der 850er-Test mit den Pirelli-Reifen statt. Auf dem Red Bull Ring waren Stamm- und Testfahrer aller fünf in der Königsklasse vertretenen Hersteller unterwegs. Zudem kam es beim Test zu einem seltenen Zusammentreffen: Mit Jack Miller und Senna Agius waren zwei Australier zur gleichen Zeit mit MotoGP-Bikes auf der Strecke.

Werbung

Werbung

Es war ein Ereignis, das es nicht mehr so schnell geben wird. Denn während Moto2-Ass Agius 2027 in die MotoGP aufsteigt, wird Miller das GP-Paddock Ende 2026 verlassen. Der 31-Jährige wird nächstes Jahr für das Yamaha-Werksteam in der Superbike-WM an den Start gehen. Deshalb wird Miller auch beim Valencia-Test am 1. Dezember nicht mehr dabei sein – Agius hat dann seinen ersten offiziellen Arbeitstag bei KTM Tech3.

Silverstone 2025: Jack Miller gratulierte Agius zu seinem ersten Moto2-Sieg
Silverstone 2025: Jack Miller gratulierte Agius zu seinem ersten Moto2-Sieg
Foto: Gold & Goose
Silverstone 2025: Jack Miller gratulierte Agius zu seinem ersten Moto2-Sieg
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Agius über Miller: «Er ist ein guter Freund von mir»

Senna Agius hätte es gefreut, an der Seite seines Landsmanns zu fahren – zumindest für eine Saison. «Ich wollte unbedingt mit Jack in der Startaufstellung stehen, daher ist es ein bisschen enttäuschend, dass er nicht dabei sein wird», sagte der 21-Jährige gegenüber den Kollegen von motogp.com. «Er ist ein guter Freund von mir und hat die Messlatte für den australischen Motorsport und alle jungen Talente aus Australien für lange Zeit sehr hochgelegt.»

Werbung

Werbung

Somit wird Agius zukünftig in der MotoGP die australischen Farben vertreten. «Ich bin unglaublich stolz darauf, diese Verantwortung zu übernehmen, und möchte mein Land einfach stolz machen», blickte er voraus. «Australien liegt mir sehr am Herzen, und ich schätze das Land sehr. Ich vergesse nie, woher ich komme, und versuche, ich selbst zu bleiben. Ich fühle mich wirklich als Australier.»

TV-Programm

Zunächst gilt es für Senna Agius, die Moto2-Saison 2026 gut abzuschließen. In der WM-Tabelle liegt er derzeit mit 149 Punkten auf Rang 5.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Jorge Martin

Aprilia Racing

306

2

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

294

3

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

264

4

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

234

5

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

230

6

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

222

7

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

203

8

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

158

9

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

156

10

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

115

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Gran Premio di San Marino

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Grand Prix of Japan

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM