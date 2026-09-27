Agius über Miller: «Es ist enttäuschend, dass er nicht dabei sein wird!»

Nach dem MotoGP-Rennwochenende fand am Montag in Spielberg der 850er-Test mit den Pirelli-Reifen statt. Auf dem Red Bull Ring waren Stamm- und Testfahrer aller fünf in der Königsklasse vertretenen Hersteller unterwegs. Zudem kam es beim Test zu einem seltenen Zusammentreffen: Mit Jack Miller und Senna Agius waren zwei Australier zur gleichen Zeit mit MotoGP-Bikes auf der Strecke.

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Es war ein Ereignis, das es nicht mehr so schnell geben wird. Denn während Moto2-Ass Agius 2027 in die MotoGP aufsteigt, wird Miller das GP-Paddock Ende 2026 verlassen. Der 31-Jährige wird nächstes Jahr für das Yamaha-Werksteam in der Superbike-WM an den Start gehen. Deshalb wird Miller auch beim Valencia-Test am 1. Dezember nicht mehr dabei sein – Agius hat dann seinen ersten offiziellen Arbeitstag bei KTM Tech3.

Silverstone 2025: Jack Miller gratulierte Agius zu seinem ersten Moto2-Sieg Foto: Gold & Goose Silverstone 2025: Jack Miller gratulierte Agius zu seinem ersten Moto2-Sieg © Gold & Goose

Agius über Miller: «Er ist ein guter Freund von mir»

Senna Agius hätte es gefreut, an der Seite seines Landsmanns zu fahren – zumindest für eine Saison. «Ich wollte unbedingt mit Jack in der Startaufstellung stehen, daher ist es ein bisschen enttäuschend, dass er nicht dabei sein wird», sagte der 21-Jährige gegenüber den Kollegen von motogp.com. «Er ist ein guter Freund von mir und hat die Messlatte für den australischen Motorsport und alle jungen Talente aus Australien für lange Zeit sehr hochgelegt.»

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Somit wird Agius zukünftig in der MotoGP die australischen Farben vertreten. «Ich bin unglaublich stolz darauf, diese Verantwortung zu übernehmen, und möchte mein Land einfach stolz machen», blickte er voraus. «Australien liegt mir sehr am Herzen, und ich schätze das Land sehr. Ich vergesse nie, woher ich komme, und versuche, ich selbst zu bleiben. Ich fühle mich wirklich als Australier.»

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Zunächst gilt es für Senna Agius, die Moto2-Saison 2026 gut abzuschließen. In der WM-Tabelle liegt er derzeit mit 149 Punkten auf Rang 5.