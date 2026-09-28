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Derzeit neun Ducati im Superbike-WM-Feld: Schrumpft oder wächst die Meute?

Mit aktuell neun Maschinen stellt Ducati bald die Hälfte des 22-Mann-Felds in der Superbike-WM. Was die Aufstellungen für nächste Saison betrifft, gibt es nur noch wenige Fragezeichen.

Superbike WM

Go Eleven: Derzeit ein Einmannteam mit Lorenzo Baldassarri
Go Eleven: Derzeit ein Einmannteam mit Lorenzo Baldassarri
Foto: gold & goose
Go Eleven: Derzeit ein Einmannteam mit Lorenzo Baldassarri
© gold & goose

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Stand heute könnte das Yamaha-Privatteam MotoXRacing von Sandro Carusi nächstes Jahr nicht mehr dabei sein, der Teamchef denkt über die Rückkehr in die Italienische Meisterschaft (CIV) nach. Damit würde das Grid um zwei Fahrer schrumpfen, doch der chinesische Hersteller CF Moto steht in den Startlöchern, um im Laufe der Saison 2027 in die Superbike-WM einzusteigen, was diesen Verlust kompensieren würde.

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Im Lager von Ducati gibt es nur noch zwei Fragezeichen. Mit neun Maschinen stellt der Hersteller aus Borgo Panigale derzeit fast die Hälfte des 22-Mann-Felds, ob diese Meute für 2027 schrumpft, wächst oder gleichbleibt, ist offen.

Bei Aruba, Barni, Marc VDS, Advocates und Motocorsa stehen die Fahrer und Anzahl Motorräder fest; ob es mit dem Team MGM Ducati weitergeht, hängt von Hauptsponsor Optical Express ab. Verlängert die britische Firma ihr Sponsoring, geht auch die SBK-Karriere von Tarran Mackenzie weiter.

Go Eleven Ducati will sich erweitern

Offen ist auch die Zukunft von Go Eleven, jedoch auf andere Weise. Die Truppe von Gianni Ramello kehrte 2019 zu Ducati zurück und hat seither mehrere Rennen gewonnen, mit Michael Ruben Rinaldi und Andrea Iannone. Würde Lorenzo Baldassarri nicht so oft stürzen, läge er in der Weltmeisterschaft deutlich weiter vorne als auf Platz 6.

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Seit Jahren arbeitet das Team daraufhin, sich von einem auf zwei Fahrer zu erweitern, doch dafür braucht es zirka eine Million Euro zusätzliches Budget. Schon länger wirbt Go Eleven für Knabberzeughersteller Pata, der im SBK-Paddock zahlreiche Fahrer und Teams unterstützt. Firmenchef Remo Gobbi kann sich vorstellen sein Engagement zu erweitern, das zweite Superbike-Hauptrennen in Cremona schaute er sich aus der Go-Eleven-Box an. Wer sah, wie er applaudierte, als Baldassarri die Yamaha-Werksfahrer überholte, von deren Team er Hauptsponsor und Namensgeber ist, dem fällt es nicht schwer zu glauben, dass sein Budget für 2027 verschoben werden könnte. Die Entscheidung fällt in den nächsten zwei Wochen.

TV-Programm

Fahrer & Teams Superbike-WM 2027:

BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA)

Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)

Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)

Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS)

GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)

Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I)

Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E)

Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)

Motocorsa Ducati: Alberto Surra (I)

Advocates Ducati: Tommy Bridewell (GB)

Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri?

MGM Ducati ?: Tarran Mackenzie?

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1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

602

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

469

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

269

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

226

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

219

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

193

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

184

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

145

9

Alberto Surra

Motocorsa Racing

140

10

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

125

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