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Miller: «Wäre es um die Meisterschaft gegangen, hätte es mehr Spaß gemacht»

Pramac-Yamaha-Ass Jack Miller holte beim MotoGP-Wochenende in Mugello einen WM-Punkt. Dennoch war er nicht unzufrieden. Was er zum Duell mit Razgatlioglu, Quartararo und Morbidelli sagt.

MotoGP

Miller vor Quartararo, Morbidelli und Teamkollege Toprak
Miller vor Quartararo, Morbidelli und Teamkollege Toprak
Foto: Gold & Goose
Miller vor Quartararo, Morbidelli und Teamkollege Toprak
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Jack Miller (Pramac) landete beim Italien-GP in Mugello auf den Rängen 16 und 15. Es war für alle Yamaha-Piloten hinsichtlich der Resultate ein frustrierendes Wochenende, an dem man dem Feld hinterherfuhr. Der MotoGP-Routinier sah dennoch positive Ansätze. «Zufrieden mit dem Wochenende, einem Wochenende voller Fortschritte. Wir kennen unsere Schwächen, aber wir kämpfen weiter», so das Resümee von Miller.

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Dann ging der Australier auf die Probleme mit der Yamaha M1 ein. Insbesondere auf der 1.141 m langen Start-Ziel-Geraden waren die Fahrer des japanischen Bikes aufgrund fehlender Motorleistung etwas verloren. «Wenn du zwei Zehntel auf die Jungs vor dir verlierst und es nicht schaffst, die Lücke vor der letzten Kurve zu schließen, dann ist es vorbei, denn dann bist du nach der Geraden sieben Zehntel zurück», erklärte Miller. «Mit dem Windschatten kannst du etwa 10 bis 12 km/h gewinnen. Aber auch beim Herausbeschleunigen aus den Kurven hatte ich Probleme; ich musste sehr vorsichtig mit dem Gas sein. Wir haben dieses Wochenende aber auch ein paar neue Sachen ausprobiert – wir werden weiter daran arbeiten und alles testen, was wir haben.»

Willkommen zum Rennen in Mugello
Willkommen zum Rennen in Mugello
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
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Ai Ogura und Marc Márquez
Ai Ogura und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
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Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Marc Márquez
Marc Márquez
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Bezzecchi und Martin
Bezzecchi und Martin
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Pedro Acosta
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Fermin Aldeguer
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Brad Binder
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen in Italien
Foto: Gold & Goose
Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Martin, Bezzecchi und Team
Martin, Bezzecchi und Team
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Martin, Bezzecchi, Bagnaia
Martin, Bezzecchi, Bagnaia
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Sieger Marco Bezzecchi
Sieger Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Mugello
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

Miller kämpfte mit Franco Morbidelli (VR46 Ducati), Fabio Quartararo und Teamkollege Toprak Razgatlioglu um den letzten WM-Punkt. «Es hat so viel Spaß gemacht, wie es eben Spaß macht, um einen Punkt zu kämpfen. Wäre es um die Meisterschaft gegangen, hätte es noch viel mehr Spaß gemacht», schmunzelte «Jackass». «Ich glaube aber, diese kleinen Duelle untereinander machen uns zu besseren Fahrern.» Miller überquerte die Ziellinie auf Position 16. In der letzten Runde überfuhr aber Toprak die Streckenbegrenzung. Er wurde bestraft und um einen Platz nach hinten versetzt – der letzte WM-Punkt ging somit an Miller.

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Alex Rins klagte in Mugello über das schlechte Einlenkverhalten der Yamaha. Ging es Miller ähnlich? «Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht. Ich fahre seit Jerez das andere Chassis. Was die reine Performance angeht, ist es vielleicht nicht ganz so gut wie das andere, aber was das Feedback angeht, bin ich ziemlich zufrieden damit», versicherte er. «Das ist die Richtung, in die wir arbeiten, um zu verstehen, wie wir auch mit diesem Paket die Performance verbessern können.»

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Zeit

Bestzeit

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01

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Aprilia Racing

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Aprilia Racing

72

23

40:57,347

1:45,678

31

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+3,559

1:45,856

29

03

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

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Ducati Lenovo Team

63

23

+5,098

1:45,470

19

04

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Trackhouse MotoGP Team

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Trackhouse MotoGP Team

79

23

+5,132

1:46,021

15

05

Fabio Di Giannantonio

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49

23

+5,453

1:46,197

18

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37

23

+7,467

1:45,563

11

07

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Ducati Lenovo Team

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93

23

+10,762

1:46,122

14

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Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

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BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+14,644

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12

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