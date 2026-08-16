Niederlage in Silverstone – Aprilia 2026 zu stark für Marquez und Ducati?

Wendepunkte gibt es immer wieder. Manchmal sind sie klein, oft reversibel. Aber manchmal sind selbst die kleinen von enormer Bedeutung. Es war unmöglich, Marc Marquez beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone zu beobachten, ohne sich zu fragen, ob wir gerade einen Wendepunkt miterlebten.

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Zur Erinnerung: Der mehrfache Weltmeister belegte am Samstag im Sprint den neunten Platz und am Sonntag im Hauptrennen den siebten. Er war nicht einmal der beste Ducati-Fahrer auf einer Strecke, auf der die einst so dominanten Desmosedici zu kämpfen hatten. Er wurde sowohl von seinem Bruder Alex als auch von Fabio Di Giannantonio in den Schatten gestellt, am Samstag sogar von Franco Morbidelli, der das Vorjahres-Motorrad fuhr.

Und das, nachdem drei Siege in den letzten vier Rennen seinen durch eine Verletzung unterbrochenen Titelkampf wieder auf Kurs gebracht hatten. Nun ist sein Rückstand auf den Führenden Jorge Martin innerhalb eines einzigen Wochenendes von 18 auf 40 Punkte angewachsen. All dies war geschehen, kurz nachdem er seinen Vertrag mit dem Ducati-Werksteam um zwei weitere Jahre verlängert hatte.

In den Wochen zuvor hatte Marc wiederholt betont, dass seine Zukunftspläne weniger darin bestünden, seine Bilanz von 102 Grand-Prix-Siegen (20 weniger als Agostini, 13 weniger als Rossi) und neun WM-Titeln weiter auszubauen, sondern vielmehr darin, «meinen Sport zu genießen». Zu viele Spitzensportler, fügte er hinzu, kämen am Ende ihrer Karriere an einen Punkt, an dem sie das, was sie taten, hassten.

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Am Sonntagabend in Silverstone sah es tatsächlich so aus, als würde genau das passieren, als ein ungewöhnlich bedrückter und wortkarger Marquez nur diese knappe Auskunft gab: «Das Motorrad funktionierte gut, die Reifen waren gut. Ich habe einfach keinen Weg gefunden, um schneller zu sein.»

Eine Aussage, von der ich dachte, ich würde sie nie von ihm hören, und zwei enttäuschende Rennen, von denen ich dachte, ich würde sie nie erleben. War das derselbe Fahrer, der nach seiner Operation in Mugello – noch nicht ganz rennfit – mit Acosta um den sechsten Platz hart kämpfte und dabei fröhlich kommentierte: «Ich wusste, dass er schneller war, aber ich wollte mich nicht billig verkaufen.»

Damals räumte er ein, dass er nicht in der Lage war, an der Spitze mitzukämpfen, und freute sich einfach darüber, das Rennen aus reinem Vergnügen zu genießen. Von dieser Freude war in Großbritannien nichts zu spüren. Das muss man aber im Kontext sehen. Die Ducati laufen auf dem Silverstone Circuit mit seinen schnellen und komplexen Kurvenfolgen nicht zur Bestform auf. Sie bevorzugen Stop-and-Go-Kurse mit harten Brems- und Beschleunigungsmanövern. Dennoch gewann dort Bagnaia im Jahr 2022 und Bastianini im Jahr 2024 – Jahre, in denen die Desmo die Konkurrenz deutlich dominierte.

Für Marc Marquez gab es in Silverstone nicht viel zu holen Foto: Gold & Goose Für Marc Marquez gab es in Silverstone nicht viel zu holen © Gold & Goose

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Aprilia im Vorteil bei der Aerodynamik

In diesem Jahr hat Aprilia diese Dominanz jedoch in Frage gestellt, und das leicht zu handhabende Bike aus Noale glänzte auf der britischen Rennstrecke, der längsten des Jahres. Sie belegten die ersten drei Plätze im Qualifying und in beiden Rennen. Die neue Überlegenheit war deutlicher denn je.

Eine Szene verdeutlichte den sich wandelnden Status zwischen den beiden italienischen Herstellern. Aprilia stellte neue Aerodynamik-Elemente vor: einen neu geformten Tank und modifizierte Sitzflügel, vor allem aber eine große, quadratische, vertikale Heckflosse. Jorge Martin nutzte diese, um am Samstag zu gewinnen, und Bezzecchi (trotz Verletzungen zweimal Dritter) folgte seinem Beispiel am Sonntag.

Und Ducati, die ehemaligen Vorreiter in Sachen Aerodynamik? Alex Marquez verzichtete auf seine neueste Sitz-Aerodynamik und kehrte zur letztjährigen zurück. Dies schien ihm zu helfen – zusammen mit seinem ruhigeren, reifenschonenderen Fahrstil –, denn er war das ganze Wochenende über der beste Ducati-Fahrer. Einige Beobachter merkten jedoch an, dass die alte Aerodynamik verglichen mit Aprilias Fortschritt einen Rückschritt darstellte.

Aragon: Das Wohnzimmer von Marc Marquez

Das Interesse gilt nun der unmittelbaren Zukunft. Wird sich Marcs Wendepunkt in Silverstone umkehren lassen? Wahrscheinlich schon, aber er muss es erst noch beweisen. Das nächste Rennwochenende Ende August bietet ihm die besten Chancen. Es findet in Aragon statt, etwas mehr als 100 Meilen von seinem Elternhaus in Katalonien entfernt. Viel wichtiger ist jedoch, dass die Strecke im MotorLand gegen den Uhrzeigersinn befahren wird. Das ist anders als üblich und entspricht genau seiner bevorzugten Fahrtrichtung. Das machte sich in der Vergangenheit bemerkbar. Er hat dort acht Siege in der Königsklasse geholt, während seine Hauptkonkurrenten im Titelkampf, Martin und Bezzecchi, in keiner Klasse einen einzigen Sieg vorweisen können. Marc hat dort in den letzten beiden Jahren gewonnen, seit er zu Ducati gewechselt ist; auch die beiden vorangegangenen Rennen dort wurden von Ducati-Piloten gewonnen (Bastianini und Bagnaia). Aprilia gewann in Aragon bislang keinen einzigen Grand Prix.

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Die Saison ist noch lang, und Marc hat noch viel Zeit, um wieder in Schwung zu kommen – auch wenn es gerade ein bisschen schwieriger geworden ist. Es stehen noch zehn Rennwochenenden an (vorausgesetzt, der Grand Prix in Katar findet statt am 8. November), und bei den meisten davon können Marc und/oder Ducati Erfolge vorweisen – in Aragon, San Marino, Österreich, Japan, Australien, Katar und Malaysia. Allerdings dominierte Aprilia im vergangenen Jahr in Australien, und obwohl Ducati mit Aldeguer in Indonesien gewann, war diese Strecke für Marc bisher eher ein Schreckensort, während Portugal im letzten Jahr eine Spielwiese für Aprilia war.

Angesichts des Fortschritts, den Aprilia in diesem Jahr gemacht hat, könnte sich das Kräfteverhältnis auf mehreren der kommenden Rennstrecken verschieben. Vielleicht ergibt sich Marcs beste Chance dadurch, dass sich die vier Aprilia-Fahrer gegenseitig Punkte wegnehmen. Und dadurch, dass er das Selbstvertrauen zurückgewinnt, das ihm in Silverstone so deutlich gefehlt hat.