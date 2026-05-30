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MotoGP-Sprint, Mugello: Aprilia-Piloten schlugen wieder zu, Marquez Fünfter

Aprilia-Fans hatten nach dem MotoGP-Sprint in Mugello Grund zur Freude. Raul Fernandez siegte vor Sprint-Spezialist Jorge Martin. Di Giannatonio schaffte es für Ducati aufs Platz 3, Marquez holte P5.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Raul Fernandez stürmte zum Sprint-Sieg in der Toskana
Raul Fernandez stürmte zum Sprint-Sieg in der Toskana
Foto: Gold and Goose
Raul Fernandez stürmte zum Sprint-Sieg in der Toskana
© Gold and Goose

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Samstagnachmittag in Mugello – Zeit für das siebte Sprintrennen der MotoGP. Die Rahmenbedingungen: hitzig. Der Asphalt des Autodromo in der Toskana hatte sich nach einem kühleren Trainingsfreitag nun auf 44 Grad aufgeheizt. Zwanzig Minuten vor der Startzeit 15 Uhr ging es in die Besichtigungsrunde.

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Wieder mit am Start war nach dreiwöchiger Zwangspause MotoGP-Weltmeister Marc Marquez. Der Spanier überzeugt bei seiner Rückkehr. Im Qualifying steigerte sich «MM93» zur vierten Zeit und war damit Nummer 1 unter den Ducati-Piloten. Denn Startreihe 1 ist in Mugello fest in der Hand der Konkurrenz aus Noale.

Auf der Pole-Position bereitete sich Tabellenführer Marco Bezzecchi auf den Sprint über 11 Runden vor. Mit der ersten Runde unter 1:44 min hatte Bezzecchi ein Statement abgegeben. Neben «Bezz» zwei weitere RS-GP unter Raul Fernandez und Jorge Martin. Hinter dem Aprilia-Trio drei Ducati-Prototypen mit Marquez, Aldeguer und Mugello-Experte Pecco Bagnaia.

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Eine der großen Fragen: Wie weit kann sich Fabio Di Giannantonio nach vorne arbeiten? Der WM-Dritte war schnellster aller Trainings, doch im Q1 hatte es nur zu P7 und damit Startreihe 3 gereicht. Noch weiter hinten auf 10, 11, 14 und 19 das KTM-Quartett Acosta, Bastianini, Binder und Vinales. Rookie Moreia hatte sein bestes Qualifying gezeigt, der Moto2-Champ stand auf Position 8, Rookie-Kollege Toprak Razgatlioglu hatte als 20. eine größere Aufgabe. Nur die beiden Ersatzpiloten Pirro (für Alex Marquez) und Crutchlow als Zarco-Vertretung standen noch weiter hinten.

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Um 15.02 Uhr begann die Sprint-Party. Die lange Anfahrt zu Kurve 1 gelang Marc Marquez am besten, der Champion bog vor Fernandez und Martin ab – dahinter der super gestartete Diogo Moreira. Noch in den ersten Passagen wurde Marquez von Fernandez und Martin, dann auch von Moreira und Fabio Di Gianntonio überrumpelt. Eine Runde später zog auch Bezzecchi vorbei. An der Spitze fuhr Raul Fernandez enthemmt. Mit der schnellsten Rennrunde zog der Trackhouse-Pilot davon. Nur Jorge Martin konnte mithalten. In Runde 3 wurde der sensationell auf Platz 3 fahrende Moreira von Di Giannantonio verdrängt, doch selbst in der frühen Phase hatte «Diggia» bereits 2,1 sec Rückstand auf Fernandez.

Auf den Plätzen 8 und 9 kämpften Acosta und Bastianini um die KTM-Vorherrschaft. Ende der vierten Runde musste sich Honda-Pilot Moreira dann auch Bezzecchi beugen, der damit Vierter war. An der Spitze hatte sich kurz vor Halbzeit die Lage stabilisiert. Fernandez 0,7 sec vor Martin und 2,1 sec vor Di Giannantonio.

Dreikampf mit Marc Marquez, Bagnaia und Rookie Moreira
Dreikampf mit Marc Marquez, Bagnaia und Rookie Moreira
Foto: Gold and Goose
Dreikampf mit Marc Marquez, Bagnaia und Rookie Moreira
© Gold and Goose

Instabil dagegen die Lage von Tech3-Pilot Enea Bastianini. Ende Runde 5 stürzte der Italiener in Kurve 10, blieb aber unversehrt. Während Moreira gegen Marc Marquez Platz 5 verteidigte, hielt die Aprilia-Doppelspitze vor Ducati-Pilot Di Giannantonio. Eingangs Runde 7 ging «MM93» schließlich an Moreira vorbei auf P5.

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Stark, Raul Fernandez. Der Madrilene fand weitere zwei Zehntel auf Werksfahrer Jorge Martin. Di Giannantonio und Bezzecchi konnten den Rückstand nicht verkürzen. Drei Runden vor der Flagge stieg die Spannung wieder an, denn Jorge Martin hatte den Rückstand um 0,3 sec verringert. Der «Martinator» setzte zur Attacke an.

Es wurde zu einem Aprilia-Duell zweier Spanier. Dahinter kam Moreira weiter unter Druck. Aldeguer und auch Acosta kassierten den frech gestarteten Brasilianer. Im Finale zog auch noch Ai Ogura vorbei.

Happy: Jorge Martin landete im Sprint auf Platz 2
Happy: Jorge Martin landete im Sprint auf Platz 2
Foto: Gold and Goose
Happy: Jorge Martin landete im Sprint auf Platz 2
© Gold and Goose

In die vorletzte Runde führte Fernandez derweil noch mit 0,5 sec. Der Trackhouse-Pilot schien eine Antwort gefunden zu haben. Im letzten Umlauf bestätigte Raul Fernandez seine Leistung. Martin musste sich geschlagen geben – Raul Fernandez gewann den Mugello-Sprint von Startplatz 2! Martin folgte 1,2 Sek. später. Platz 3 holte sich Fabio Di Giannantonio.

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Hinter Bezzecchi wurde es sehr spannend. Denn Marquez, Acosta, Aldeguer und Ogura klopften sich wild um den Platz Am Ende setzte sich der Weltmeister durch.

Bester KTM-Pilot wurde Pedro Acosta, der als Neunter den letzten Sprint-Punkt holte. Bitter: Diogo Moreira, der zwischenzeitlich auf 3 fuhr, wurde Zehnter und ging damit leer aus. Nicht ins Ziel kamen neben Bastianini auch Morbidelli und Mir, der einen technischen Defekt hatte.

In der WM-Tabelle änderte sich nach dem Sprint nur wenig. Marco Bezzecchi führt weiter, jetzt aber nur noch 12 Punkte vor Teamkollege Martin.

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