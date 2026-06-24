Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

Zukunft der MotoGP-WM: Jetzt haben auch alle elf Teams unterzeichnet

Die MotoGP Sports Entertainment Group und alle elf Teams haben Vereinbarungen unterzeichnet, die ihre Teilnahme an der MotoGP-WM von 2027 bis 2031 sichern.

Peter Fuchs

Von

MotoGP

Alle elf Teams haben die Vereinbarung unterschrieben
Alle elf Teams haben die Vereinbarung unterschrieben
Foto: Gold & Goose
Alle elf Teams haben die Vereinbarung unterschrieben
© Gold & Goose

Empfehlungen

Werbung

TV-Programm

Werbung

Nach monatelangem Ringen um die neuen Grundsatzverträge gelang es der MotoGP Sports Entertainment Group und den fünf Herstellern – Ducati, Aprilia, KTM, Honda und Yamaha – im Nachgang des Ungarn-GP, eine Einigung für die Jahre 2027 bis 2031 zu erzielen. Am vergangenen Wochenende erfolgte in Brünn der offizielle Akt dazu (SPEEDWEEK.com berichtete).

Werbung

Werbung

Nun wurden auch die Vereinbarungen für die elf MotoGP-Teams unter Dach und Fach gebracht – der organisatorische und kommerzielle Rahmen für den Zeitraum 2027 bis 2031 wurde beschlossen. Die elf Teams sind: Aprilia Racing, BK8 Gresini Racing MotoGP, Ducati Lenovo Team, Honda HRC Castrol, LCR Honda, Monster Energy Yamaha MotoGP, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Prima Pramac Yamaha MotoGP, Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull KTM Tech3 und Superfile Trackhouse MotoGP Team.

«Die Vereinbarungen bestätigen die langfristige Teilnahme der Teams an der MotoGP und bieten eine solide Grundlage für das nächste Kapitel des Sports unter den Regeln von 2027», hieß es in einem offiziellen Statement der MotoGP. «Gemeinsam verfolgen die MotoGP, die Teams, die Hersteller und die FIM das Ziel, die Meisterschaft zu stärken, das Fanerlebnis zu verbessern und ihre weitere globale Entwicklung zu fördern.»

Empfehlungen

Das neue Rahmenwerk würde die Rolle der Teams als zentrale Akteure für die Zukunft der MotoGP stärken und mehr Sicherheit und Vertrauen schaffen, um Investitionen in die tragenden Säulen des Sports – Leistung, Fanbindung und kommerzielle Möglichkeiten – zu steigern. Die Vereinbarungen würden zudem verstärkte Werbe- und Marketingverpflichtungen im gesamten Fahrerlager vorsehen, was dazu beitragen würde, das Profil der Teams, der Fahrer und der Meisterschaft weltweit zu schärfen.

Werbung

Werbung

«Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit den Teams ist ein entscheidender Moment für die MotoGP und schafft den Rahmen, der die Meisterschaft bis mindestens 2031 bestimmen wird», betonte Carmelo Ezpeleta, CEO der MotoGP Sports Entertainment Group. «Gemeinsam mit den Herstellern, der FIM und den Akteuren im gesamten Fahrerlager haben wir ein starkes Fundament für die nächste Ära dieses Sports geschaffen. Diese Vereinbarung bietet den Teams mehr Stabilität und stärkt gleichzeitig ihre zentrale Rolle innerhalb der Meisterschaft. Wir sind stolz darauf, elf Teams zu haben, von denen jedes seine eigene Identität hat und einen einzigartigen Beitrag zur MotoGP leistet. In Verbindung mit verstärkten Marketingmaßnahmen wird dies die Fans näher an das Geschehen heranbringen und die weltweite Attraktivität des Sports stärken. Ich möchte den Teams für ihre Zusammenarbeit und ihre konstruktive Haltung während dieses gesamten Prozesses danken. Wir verfolgen ein gemeinsames Ziel: die besten und sichersten Rennen der Welt zu bieten, unser globales Publikum zu vergrößern und noch mehr Wert für Fans, Partner und Interessengruppen zu schaffen.»

TV-Programm

Lucio Cecchinello, Präsident der Teamvereinigung IRTA, ergänzte: «Ich freue mich sehr, bestätigen zu können, dass alle MotoGP-Teams eine Vereinbarung mit der MotoGP Group für den Zeitraum 2027 bis 2031 getroffen haben und gleichzeitig die Grundlagen für künftige Vertragsverlängerungen über diesen Zeitraum hinaus gelegt wurden. Diese Vereinbarung stellt einen sehr wichtigen Schritt nach vorne dar und gibt allen Teams die Stabilität, das Vertrauen und die Ressourcen, die erforderlich sind, um durch langfristige, hochkarätige sportliche Projekte weiterhin in die Meisterschaft zu investieren. Ich möchte der MotoGP-Gruppe, Carmelo Ezpeleta, Carlos Ezpeleta und allen Teams herzlich für den konstruktiven Geist danken, den sie während der gesamten Gespräche an den Tag gelegt haben. Der Prozess erforderte Zeit, Aufmerksamkeit und Verantwortungsbewusstsein von allen Beteiligten, aber das Endergebnis ist zweifellos äußerst positiv für die Zukunft unseres Sports und für die Weltklasse-Unterhaltung, die die MotoGP weiterhin bietet.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Aprilia Racing

180

2

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Aprilia Racing

172

3

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

157

4

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

140

5

Ai Ogura

Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

134

6

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Red Bull KTM Factory Racing

132

7

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Ducati Lenovo Team

127

8

Raúl Fernández

Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

Trackhouse MotoGP Team

106

9

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

76

10

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

BK8 Gresini Racing MotoGP

67

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle MotoGP Events
  • Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Grand Prix of Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Grand Prix of Czechia

    Automotodrom Brno, Tschechien
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    TT Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  4. Motorrad Grand Prix Deutschland

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien