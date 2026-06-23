Marvin Fritz: Schnelle Demo-Runden auf der WCM-Yamaha in Misano

Parallel zum MotoGP-Event in Brünn hielt Yamaha Europa in Italien die «Yamaha Racing Experience» für ausgewählte Yamaha-Kunden ab. Schauplatz des Events war der Misano World Circuit Marco Simoncelli. Wie auch im Rahmen der MotoGP-WM in Brünn mussten die Protagonisten auch in Misano den hohen Temperaturen trotzen.

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Mit dabei war an der Adria unter anderen auch der deutsche Langstrecken-WM-Fahrer Marvin Fritz, der für das Yamaha Austria Racing Team (YART) in der Endurance-WM engagiert ist. Fritz traf in Misano nicht nur auf Yamaha-Allzeit-Legende Giacomo Agostini. Der Deutsche durfte im Zuge eines Programmpunktes auch exklusive Bikes aus vergangenen Jahrzehnten um die Piste jagen. Eines dieser Motorräder war die Yamaha YZR500 aus dem Jahr 2002 – am Übergang der legendären Zweitakt-Ära hin zu den heutigen MotoGP-Viertaktern.

Marvin Fritz auf der Yamaha YZR500 Foto: Yamaha Marvin Fritz auf der Yamaha YZR500 © Yamaha

Passenderweise war die blaue WCM-Yamaha des Teams von Bob McLean im Red-Bull-Design auch noch mit der Startnummer 66 versehen, wie sie Alex Hofmann bei seinen Einsätzen als Ersatzpilot hatte. «Man kann sagen, dass ein Traum wahr geworden ist», freute sich Fritz nach dem Ritt auf der Zweitakt-Rakete. «Es war eine unglaubliche Erfahrung, dieses Bike zu fahren und auch die Piste mit einer Legende wie Giacomo Agostini teilen zu dürfen.» Auch eine 500er D’Antin-Yamaha von Norick Abe und ein R7-Superbike von Nori Haga standen bereit.

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Mit dabei waren auch weitere Yamaha-Legenden wie der Venezolaner Carlos Lavado und Luca Cadalora. Le Mans-Sieger Fritz stellte fest: «Ich bin verliebt in die YZR500 und die R9, mit der wir einige schöne Rennen gefahren sind.» Mit den besagten R9-Supersport-Bikes tummelte sich Fritz gemeinsam mit den Renn-Assen wie Superbike-Werksfahrer Andrea Locatelli, Karel Hanika, Leandro Mercado und dem jetzigen Yamaha-Sportdirektor Niccolo Canepa auf der Piste.