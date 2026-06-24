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Ellis/Clément nach schwerem Unfall: »Wissen noch nicht, wie es weitergeht»

Es war ein furchterregender Unfall von Todd Ellis und seiner Beifahrerin Emmanuelle Clément in Pau Arnau, der Schlimmes befürchten ließ, doch die zweifachen Weltmeister hatten Glück im Unglück.

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Todd Ellis und seine Beifahrerin Emmanuelle Clément in Aktion
Todd Ellis und seine Beifahrerin Emmanuelle Clément in Aktion
Foto: Helmut Ohner
Todd Ellis und seine Beifahrerin Emmanuelle Clément in Aktion
© Helmut Ohner

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Das dritte Wochenende der Seitenwagen-Weltmeisterschaft weckte in Emmanuelle Clément alte Erinnerungen, hatte sie doch am Beginn ihrer glanzvollen Karriere als Beifahrerin einige Einsätze auf der Berg- und Talbahn in Pau Arnos. Für ihren Piloten war es auf dem 3,030 Kilometer langen Asphaltband im Südwesten Frankreichs dagegen die Premiere.

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«Nach zweieinhalb Tagen Fahrt sind wir endlich an der Rennstrecke angekommen. Die Sommerhitze war deutlich zu spüren und der Aufbau unseres Zeltes hat uns ordentlich ins Schwitzen gebracht. Nach einem leckeren Snack haben wir den schönen, hügeligen Streckenverlauf, der Todd an die Kurse in seiner Heimat erinnert hat, studiert», erzählte Clément.

Das britisch-französische Paar fand sich rasch mit der anspruchsvollen Piste mit den sechs Links- und sieben Rechtskurven zurecht. Erst im letzten Augenblick wurden sie von Markus Schlosser/Lucas Krieg um wenige Tausendstelsekunden auf den dem fünften Startplatz verdrängt. Kein Problem für die zweifachen Weltmeister, sind sie doch für ihre guten Start bekannt.

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Im Artikel erwähnt

Bei 34 Grad Lufttemperatur kommen Ellis/Clément im Sprintrennen gut von der Linie. Hinter den WM-Führenden Harry Payne/Kevin Rousseau, den Rijeka-Siegern Pekka Päivärinta/Adam Christie sowie den regierenden Weltmeistern Sam und Tom Christie reihten sie sich an der vierten Stelle ein, die sie auch bis zur Zielflagge verteidigen konnten.

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Im Hauptrennen am Sonntag gelang den beiden ein noch besserer Start und sie lagen kurzzeitig sogar an der dritten Position, mussten dann aber den Christie-Brüdern den Vortritt lassen. Beim Versuch den Anschluss nicht zu verlieren, riskierte Ellis in der Schikane nach Start und Ziel zu viel, ein furchterregender Abflug war die Folge.

Die Kamera der Live-Übertragung hatte die Bilder eingefangen. Clément wurde aus dem Gespann geschleudert und kam nach unzähligen Überschlägen auf der Wiese neben der Rennstrecke zum Liegen. Ellis landete vorerst auf seinem Rücken bevor der Seitenwagen schwer beschädigt wieder auf den Rädern zum Stehen kam.

Emmanuelle Clément kann nach dem Unfall schon wieder lachen
Emmanuelle Clément kann nach dem Unfall schon wieder lachen
Foto: Facebook/Clément
Emmanuelle Clément kann nach dem Unfall schon wieder lachen
© Facebook/Clément

«In der fünften Runde ist uns leider in der ersten Kurve ein Fehler unterlaufen», erinnert sich Clément an den Unfall, der nicht nur den Augenzeugen den Atem stocken ließ, sondern auch den Abbruch des Rennens brachte. «Der Seitenwagen geriet ins Schleudern, Todd hat zwar bei über 170 km/h noch versucht, den Unfall zu verhindern, aber es war zu spät.»

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«Todd ist sehr robust und kam völlig unversehrt davon, was unglaublich ist. Ich habe nach all meinen Purzelbäumen letztendlich nichts gebrochen, nur Verbrennungen an den Unterarmen und Händen, ein paar Stiche an den Fingern und viele Prellungen. Unser ist stark beschädigt und wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Es gibt nun viel zum Nachdenken.»

Resultat, Seitenwagen-WM, Pau Arnos, 20.06.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

12

16:14,923

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

12

16:17,017

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

12

16:25,554

4.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

12

16:30,056

5.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

12

16:37,711

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

12

16:38,045

7.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

12

16:50,072

8.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

12

16:55,206

9.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

12

16:58,015

10.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

12

17:00,225

11.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

12

17:05,103

12.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

11

16:11,109

13.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

11

16:12,713

14.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

11

16:16,643

15.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

11

16:20,695

16.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

11

16:31,956

17.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

11

16:37,1

DNF

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

2

DNF

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

0

Resultat, Seitenwagen-WM, Pau Arnos, 21.06.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

4

05:26,077

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

4

05:29,477

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

4

05:33,533

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

4

05:36,475

5.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

4

05:38,010

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

4

05:38,395

7.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

4

05:39,934

8.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

4

05:43,989

9.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

4

05:47,202

10.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

4

05:58,050

11.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

4

05:58,865

12.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

4

05:59,406

13.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

4

05:59,967

14.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

4

06:01,587

15.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

4

06:02,980

16.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

4

06:11,103

DNF

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

4

DNF

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

1

WM-Stand nach sechs von zwölf Rennen

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

127,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

116

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

92

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

62,5

5.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

6.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

7.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

35,5

8.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

35

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

34,5

10.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

32

11.

PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

28,5

12.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

23

13.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

22

14.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

14

15.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

13

16.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

10

17.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

9

18.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

7,5

19.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

20.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

LCR Yamaha

5

21.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

2,5

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