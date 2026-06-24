Chase Sexton (Kawasaki): Kreuzbandverletzung erfolgreich operiert

Der Crash von Chase Sexton am Freitag vor dem 4. Lauf der US Nationals in High Point hat hohe Wellen geschlagen und einen Erdrutsch an Spekulationen ausgelöst. Sexton war an einem weiten Sprung über das Vorderrad abgeflogen und hatte die Ursache seinem Bike zugeschrieben. «Ich wurde nur noch zum Passagier und konnte nichts mehr tun», erklärte er nach dem Zwischenfall. Dieser Aussage hatte das Kawasaki-Werksteam widersprochen und erklärt, dass die Auswertung der Daten gezeigt hätte, dass der Motor keinen Defekt hatte, sondern während des Sprungs durch Betätigung der Hinterradbremse ausgebremst worden sei, was zum Sturz führte. Etwas sarkastisch meinte Kawasaki Teamchef Dan Fahie: «Vielleicht hätten wir ihm erklären sollen, dass man die Kupplung zieht.»

Werbung

Werbung

Spekulationen über einen Teamwechsel

Sexton neigte schon während seiner KTM-Zeit dazu, seine Sturzprobleme mehr oder weniger offen seinem Motorrad zuzuschreiben. Nun wiederholt sich dieses Szenario bei Kawasaki und genau dort ist man nach der Vorgeschichte mit Jorge Prado besonders sensibilisiert. Die Geschichte von Prado hatte ja von außen betrachtet tatsächlich mit der Kawasaki zu tun. Allerdings muss man auch hier die Frage stellen, wie groß der mentale Anteil an Prados Problemen war, aber das ist ein anderes Thema. Nach den gegenseitigen Vorwürfen sprudelten jedenfalls in den USA sofort die Spekulationen hoch, dass es bereits zur Trennung zwischen Sexton und Kawasaki gekommen sei. Manche spekulierten sogar, dass ein Deal zwischen Sexton und dem Star Racing Yamaha-Werksteam bereits in trockenen Tüchern sei. All das lässt allerdings die Tatsache außer Acht, dass die hochdotierten Verträge der Top-Werksfahrer von spezialisierten Juristen mit diversen Klauseln wasserdicht verfasst werden. Erinnert sei an die Situation nach dem Wechsel von Herlings und Gajser Ende letzten Jahres. Sie hatten Verträge einzuhalten, die ihnen nicht einmal erlaubten, auf einem Standard-Bike zu trainieren. Auch die vorzeitige Beendigung des Vertrags zwischen Prado und Kawasaki 2025 ging nicht ohne massive beiderseitige Zugeständnisse über die Bühne.

Kreuzband operiert

Die Operation des rechten Knies ist bereits erfolgt und Rehabilitationsphasen von Kreuzbandverletzungen sind bekanntlich langwierig. Deshalb ist für Chase Sexton die Saison 2026 vorbei. Ob es künftig mit Kawasaki und Sexton weitergeht oder nicht, wird sich zeigen. Jetzt werden sich die Wogen um den offen ausgetragenen Streit zwischen Sexton und Kawasaki erst einmal legen, alle atmen einmal tief durch und dann wird man sehen, wie es weitergeht.