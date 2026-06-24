Era Motorsport zieht Porsche 911 GT3 R von 24h Spa zurück

Das Teilnehmerfeld der 24h Spa reduziert sich auf 69 Fahrzeuge, was weiterhin ein mehr als imposantes Teilnehmerfeld ist. Der Era Motorsport Porsche 911 GT3 R, der im Bronze Cup starten sollte, wurde vom weltgrößten GT3-Rennen zurückgezogen.

Werbung

Werbung

Als einzige Piloten auf dem Fahrzeug waren bislang Kyle Tilley und Jake Hill bestätigt, die zuletzt für Lionspeed GP die 24h Spa und für PROsport Racing NLS6 bestritten haben.

Bei dem Einsatzfahrzeug bei den 24h Spa hätte es sich um ein Chassis von Lionspeed GP gehandelt, doch der Wagen wird nun jetzt nicht an den Start gehen. Beim offiziellen Prologue zum Langstreckenklassiker absolvierte das Fahrzeug am Nachmittag des zweiten Tags einige Runden, war aber nicht konstant über die zwei Tage auf der Strecke unterwegs.