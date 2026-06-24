Österreichisches Porsche-Team bereit für Debüt bei 24h Spa

Premiere für razoon – more than racing. Der Rennstall aus Eggersdorf bei Graz wird mit einem Porsche 911 GT3 R an den CrowdStrike 24 Hours of Spa teilnehmen. Der Langstreckenklassiker in Spa-Francorchamps ist das weltgrößte GT3-Rennen, an dem auch in diesem Jahr 70 Boliden teilnehmen werden und zugleich der Saisonhöhepunkt der GT World Challenge Europe powered by AWS und der Intercontinental GT Challenge.

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Der Porsche der Mannschaft rund um Dominik Olbert und GT3-Teammanager Christoph Huber wird dabei von einem internationalen Fahrerquartett gesteuert. Die beiden Briten Kenzie Beecroft und Ed McDermott teilen sich das Fahrzeug mit dem Australier Bryce Fullwood sowie Carl Bennett, der in den USA geboren wurde und in Thailand aufwuchs. Bennett wird unter thailändischer Lizenz an den Start gehen. Das Quartett wird im Pro-Am-Cup an den Start gehen.

Während Beecroft und McDermott ihr Debüt im internationalen Rennsport geben werden, nachdem sie im britischen GT-Sport Erfolge einfahren konnten, bringen Fullwood und Bennett viel Erfahrung mit. Zwischen 2020 und 2025 nahm Fullwood an der australischen Supercars-Meisterschaft teil, nachdem er 2019 in Australien Meister in der Super 2 Series wurde. Carl Bennett konnte bereits viel Erfahrung in Langstreckenrennen sammeln und nahm bereits mit einem Hypercar-Prototypen an der FIA WEC teil. GT3-Erfahrung bringt er unter anderem aus der IMSA WeatherTech SportsCar Championship und der Asian Le Mans Series mit.

Die diesjährige Ausgabe der CrowdStrike 24 Hours of Spa findet vom 25. bis zum 28. Juni statt. Eröffnet wird das Traditionsrennen am Abend des 24. Juni mit einer stimmungsvollen Parade in der Altstadt von Spa. In den Abendstunden des 25. Juni wird in einem vierteiligen Qualifying über die Startplätze entschieden, ehe die schnellsten 32 Fahrzeuge in einer Superpole-Sitzung am Freitagnachmittag um die Pole-Position kämpfen. Das Rennen startet am 27. Juni um 16:30 Uhr.

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«Mit dem Start bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa erfüllen wir uns einen Traum, da es immer unser Ziel war, beim weltgrößten GT3-Rennen anzutreten. Unser Ziel ist es, dass wir in der Pro-Am-Klasse um ein starkes Ergebnis kämpfen, was meiner Meinung nach realistisch ist. Unsere Fahrer bringen viel Erfahrung aus den verschiedensten Bereichen des Motorsports mit und diese wollen wir beim Rennen ausspielen. Mit 70 GT3-Autos wird es allerdings auch zu vielen Zwischenfällen kommen, so dass es wichtig ist, dass wir fehlerfrei durch das Rennen kommen», erklärt Teameigner Dominik Olbert.

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Auch bei der diesjährigen Ausgabe der CrowdStrike 24 Hours of Spa wird mit mehr als 100.000 Zuschauern rund um den Circuit de Spa-Francorchamps gerechnet. Fans die das Rennen nicht vor Ort besuchen können, haben die Gelegenheit, das komplette Rennen im offiziellen Livestream auf YouTube zu verfolgen. Ab dem Qualifying stellt die SRO Livestreams in mehreren Sprachen – darunter Deutsch und Englisch – kostenfrei zur Verfügung.