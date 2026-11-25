Bei einer internationalen Durchsuchungsaktion in Mexiko haben das FBI und lokale Behörden vor rund einem Jahr eine atemberaubende Sammlung von Rennmotorrädern entdeckt , die dem mutmaßlichen Drogenboss Ryan James Wedding zugeschrieben wird. Geschätzt wurde der Wert der Bikes damals auf rund 40 Millionen US-Dollar.

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Die Sammlung ist ein Traum für jeden Motorsport-Enthusiasten. Unter den Maschinen befinden sich viele MotoGP-Ducati, ikonische Serienmodelle und auch historische Rennmaschinen. In der Halle wurden unter anderem die Ducati Desmosedici GP20 von Andrea Dovizioso, die Ducati Desmosedici GP18 von Jorge Lorenzo, eine Moto2-Suter von Marc Marquez, die Ducati Desmosedici GP6 von Loris Capirossi, die Ducati Desmosedici GP11 und GP12 von Valentino Rossi, die Ducati Desmosedici GP15 von Andrea Iannone, eine 125er-Aprilia von Valentino Rossi, die legendäre Ducati 916 von Carl Fogarty, viele 500er-WM-Maschinen sowie zahlreiche weitere MotoGP- und WM-Superbikes sichergestellt.

Mögliche Gründe für den niedrigen Erlös

Bei einer Auktion in Mexiko im November 2026 erzielten die seltenen Motorräder nun aber nur knapp 3,3 Millionen Euro. Laut dem deutschsprachigen Nachrichtenportal Focus befanden sich unter den Bietern über 100 Interessenten – darunter private Sammler und Vertreter von Auktionshäusern. Offizielle Gründe, weshalb der Erlös so niedrig ausfiel, wurden nicht kommuniziert. Ein Grund könnte aber sein, dass bei vielen Motorrädern die exakte Herkunft nicht vollständig nachvollzogen werden kann.

Ryan James Wedding wurde im Januar 2026 festgenommen und an die USA ausgeliefert. Ihm wird vorgeworfen, in ein transnationales Drogenhandelsnetz verstrickt zu sein. Der ehemalige Olympia-Snowboarder aus Kanada muss sich zudem wegen Geldwäsche und Mordes verantworten. Weddings Anwalt betonte, dass die mexikanischen Behörden nicht befugt waren, die Motorräder zu verkaufen, da diese im Zuge einer Ermittlung der US-amerikanischen Behörden sichergestellt wurden. Der Anwalt warnte deshalb potenzielle Käufer, dass sie mit einer Klage rechnen müssen. Dies könnte ein weiterer Grund gewesen sein, weshalb die Sammlung nur für einen Bruchteil des Schätzwerts versteigert werden konnte.

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Mehrere der Rennmaschinen sollen laut Focus künftig in internationalen Museen ausgestellt werden. Zudem werden die Einnahmen nach Aussage der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum für soziale Projekte verwendet.