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Nicolas Goyon (Tech3): «Der beste Weg, um die Zukunft zu gestalten!»

Tech3-Teammanager Nicolas Goyon freut sich darüber, dass die Zusammenarbeit mit KTM 2027 fortgesetzt wird. Er erzählt, wie sich die MotoGP-Partnerschaft in den letzten sieben Jahren entwickelt hat.

MotoGP

Günther Steiner und Nicolas Goyon
Günther Steiner und Nicolas Goyon
Foto: Gold & Goose
Günther Steiner und Nicolas Goyon
© Gold & Goose

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Am 16. Mai gab das Tech3-Team im Rahmen des Catalunya-GP bekannt, dass 2027 die Zusammenarbeit mit KTM fortgesetzt wird. In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz standen Tech3-Inhaber Günther Steiner, Teammanager Nicolas Goyon, KTM-Rennchef Pit Beirer und KTM-CEO Gottfried Neumeister den Medien Rede und Antwort.

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Es ist die Fortsetzung einer langjährigen Partnerschaft – 2019 wechselte der Traditionsrennstall von Yamaha zu KTM. «Wir arbeiten mittlerweile über sieben Jahre mit KTM zusammen. Über all die Jahre habe ich miterlebt, wie das Team gemeinsam mit ihnen gewachsen ist», betonte Goyon. «Ich erinnere mich, dass wir 2019 mit Miguel Oliveira und Hafizh Syahrin angefangen haben. Wenn ich mir heute das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen KTM und uns anschaue – alle vier Motorräder sind identisch. Das ist etwas, woran wir und Pit sehr hart gearbeitet haben. Das ist die vollendete Form einer starken Zusammenarbeit. Wir haben vier Werksmotorräder – das ist der beste Weg, um die Zukunft zu gestalten. Wir freuen uns auf der Teamseite sehr, diese Zusammenarbeit fortzusetzen.»

Starke Zusammenarbeit unverzichtbar

War ein wichtiger Grund, weshalb Tech3 2019 von Yamaha zu KTM gewechselt ist, dass das Team in die Entwicklungsarbeit mehr eingebunden werden wollte und ein engerer Austausch mit dem Werk stattfindet? «Das ist schon lange her. Aber es stimmt, dass das einer der Hauptgründe war, als wir damals zu KTM gewechselt sind», bestätigte Goyon. «Ich erinnere mich, dass Hervé (Poncharal) damals gemeinsam mit Pit sehr darauf gedrängt hat, eine starke Zusammenarbeit aufzubauen. Wir haben im Laufe der Jahre gesehen, dass die Kooperation immer wichtiger und intensiver wurde. Um heutzutage in der MotoGP erfolgreich zu sein, braucht man eine starke Partnerschaft zwischen Hersteller und Satellitenteam.»

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In den letzten Jahren hat sich diese Denkweise in der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft durchgesetzt. Die Beziehung von Yamaha zum derzeitigen Kundenteam Pramac Racing ist unübersehbar eine engere als damals mit Tech3.

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