MotoGP-Zeittraining Australien: Kollision, Känguru und Bezzecchi-Bestzeit!

Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen starteten die MotoGP-Piloten ins 60-minütige Zeittraining auf Phillip Island. Honda-Werkspilot Luca Marini fehlte aufgrund einer Viruserkrankung – der Italiener wird den Rest des Rennwochenendes verpassen und frühestens in Sepang wieder antreten. Somit kann das Honda-Werksteam vorzeitig zusammenpacken. Für Joan Mir hatte man keinen Ersatz nominiert.

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Im FP1 am Vormittag hatte Ducati-Werkspilot Marc Marquez das Tempo vorgegeben. Der Titelverteidiger war als Einziger unter 1:28 min geblieben und hatte mit einer Rundenzeit von 1:27,985 min die Bestzeit gesetzt.

Zwischenfälle zu Beginn des Zeittrainings

Das Zeittraining begann turbulent. Bereits nach sechs Minuten stürzte Lokalmatador Jack Miller in Kurve 6 über das Vorderrad. Der Australier setzte die Fahrt auf seiner sichtlich beschädigten Yamaha fort, um an die Pramac-Box zurückzukehren. Dabei verteilte er Steine aus dem Verkleidungsbug auf der Strecke.

Jack Miller: Zwei Stürze zum Auftakt des Phillip Island-GP Foto: Gold and Goose Jack Miller: Zwei Stürze zum Auftakt des Phillip Island-GP © Gold and Goose

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Nur zwei Minuten später sorgte eine kuriose Kollision beim Anbremsen von Kurve 4 für rote Flaggen. Aprilia-Werkspilot Marco Bezzecchi hatte sich in Kurve 3 für ein Überholmanöver gegen Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez in Stellung gebracht. Als Marquez vor Kurve 4 etwas nach innen zog, berührten sich die Motorräder. Dabei wurde die Verkleidung von Bezzecchis Aprilia abgerissen.

Der Italiener stürzte bei niedrigem Tempo und wurde unter seinem Motorrad eingeklemmt. Streckenposten mussten ihn befreien. Marquez signalisierte Bezzecchi, dass er die Schuld nicht bei sich sah. Die Rennkommissare untersuchten den Zwischenfall, verhängten aber keine Strafe. Nach einer kurzen Unterbrechung wurde das Zeittraining fortgesetzt.

Zweiter Abbruch: Ein Känguru auf der Strecke

Nach der Wiederaufnahme setzte sich WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) mit der bis dahin schnellsten Runde des Wochenendes in 1:27,902 min an die Spitze. Doch schon wenige Minuten später wurde das Training erneut unterbrochen: Ein Känguru hüpfte über die Strecke.

Nach der zweiten Unterbrechung steigerte Marc Marquez die Bestzeit auf 1:27,615 min. Doch Marco Bezzecchi konterte mit einer Runde in 1:27,374 min und übernahm die Spitze. Anschließend legte der Aprilia-Pilot mit 1:27,335 min nach.

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Marc Marquez schoss ins Q2 Foto: Gold and Goose Marc Marquez schoss ins Q2 © Gold and Goose

Kurz vor der Halbzeit stürzte Pramac-Ersatzpilot Augusto Fernandez in Kurve 11 und rutschte ins Kiesbett. Es war bereits der dritte Sturz des Tages für das Yamaha-Team. Teammanager Gino Borsoi wirkte entsprechend bedient.

KTM-Werkspilot Pedro Acosta ging 20 Minuten vor dem Ablaufen der Trainingszeit mit frischen weichen Reifen auf die Strecke und schob sich mit 1:27,208 min an die Spitze. Fabio di Giannantonio reihte sich hinter Acosta und Bezzecchi auf der dritten Position ein und war zu diesem Zeitpunkt schnellster Ducati-Pilot.

Ebenfalls schnell unterwegs war Gresini-Ersatzpilot Iker Lecuona. Der Superbike-Vizeweltmeister der abgelaufenen Saison behauptete sich in den Top-10. Zur Bestzeit fehlten nur sechs Zehntelsekunden. 13 Minuten vor dem Ende des Zeittrainings erlebte der Spanier eine Schrecksekunde in Kurve 1 und musste in die asphaltierte Auslaufzone ausweichen. Im weiteren Verlauf rutschte Lecuona aus den Top-10. Er sollte die Session mit 1,065 sec Rückstand als 16. beenden.

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Marc Marquez als erster Fahrer mit einer 1:26er-Zeit

Zehn Minuten vor dem Ende der Session purzelten die Zeiten. Alex Marquez schob sich an die Spitze, wurde aber wenig später von Bruder Marc verdrängt. Die Uhr blieb bei 1:27,114 min stehen. Bei seiner zweiten gezeiteten Runde verbesserte sich der Weltmeister auf 1:26,901 min.

An der Werks-Ducati von Marquez sah man am Freitag neue Aeroelemente an der Schwinge, die stark an die Aprilia-Lösung erinnern. Trackhouse-Aprilia-Pilot Raul Fernandez schob sich zwischen die Marquez-Brüder und war Zweiter.

Raul Fernandez: Platz 2 im Zeittraining Foto: Gold and Goose Raul Fernandez: Platz 2 im Zeittraining © Gold and Goose

Zwei Minuten vor dem Ende des Zeittrainings sorgte Alex Marquez in Kurve 4 für gelbe Flaggen. Der Spanier war beim Anbremsen der Rechtskurve gestürzt. Die beiden Trackhouse-Piloten waren schnell unterwegs: Raul Fernandez übernahm die Führung, Ai Ogura reihte sich auf der dritten Position ein. Doch Marco Bezzecchi legte nach: Der Italiener kam auf 1:26,775 min und behauptete sich an der Spitze.

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Das Zeittraining ging mit einer Aprilia-Doppelführung zu Ende: Bezzecchi vor Fernandez. Marc Marquez wurde Dritter vor zwei weiteren Aprilias. Beim Probestart nach dem Ende des Zeittrainings würgte Marquez seine Desmosedici ab und strandete am Streckenrand.

WM-Leader Jorge Martin war als Fünfter der langsamste der vier Aprilia-Piloten. Alex Marquez wurde bis auf die sechste Position durchgereicht. Enea Bastianini war als Siebter bester KTM-Pilot. Markenkollege Pedro Acosta fuhr nur wenige Tausendstelsekunden langsamer und wurde Achter. Ebenfalls direkt für das Q2 qualifiziert sind LCR-Honda-Pilot Diogo Moreira und VR46-Ducati-Pilot Fabio di Giannantonio.

Johann Zarco (LCR-Honda), der auf Phillip Island seinen ersten MotoGP-Sieg feierte, verpasste die Top-10 knapp. Und auch Lokalmatador Jack Miller muss am Samstag ins Q1. Als Zwölfter war Miller jedoch bester Yamaha-Pilot. Enttäuschend verlief das Zeittraining für Francesco Bagnaia (Ducati), der nur 14. wurde. Insgesamt drei Ducati-Piloten müssen am Samstag im Q1 antreten.