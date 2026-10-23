Großer Verlust: Yamaha trauert bereits jetzt Xavier Vierge (29) nach
In der Superbike-WM 2026 fuhr Xavi Vierge oft die besten Ergebnisse ein, obwohl der Spanier seine erste Saison im Yamaha-Werksteam fuhr. Man ist sich bewusst, dass der Verlust schwer wiegt.
Dass mit Xavi Vierge ausgerechnet der schnellste Yamaha-Pilot der Superbike-WM 2026 im kommenden Jahr für einen anderen Hersteller fährt, ist für die Marke mit den gekreuzten Triangeln im Logo ein herber Verlust. Und ob Nachfolger Jack Miller die Lücke aus dem Stand ausfüllen kann, ist keineswegs sicher.
Berücksichtigt man das Niveau von Yamaha, hat sich der Spanier besonders gegen Saisonende hervorgetan. Während der in der Gesamtwertung beste
Kein Wunder, bedauert Rennchef Niccolo Canepa den Abgang von Vierge
Canepa weiter: «Erneut war er sowohl in Estoril als auch in Jerez der stärkste R1‑Fahrer. In Estoril zeigte er ein starkes Tempo und fuhr zwei Top-10-Platzierungen ein, wobei er im Superpole-Race mit dem siebten Platz sein bestes Ergebnis erzielte. Auch in Jerez zeigte er sich wieder stark und kämpfte in allen drei Rennen um die Top-Ten-Plätze – es war großartig, seinen Kampfgeist im Sprint zu sehen, wo er in der letzten Runde zwei beeindruckende Manöver zeigte, um sich den neunten Platz zu sichern und seine Startposition für das letzte Rennen zu verbessern.»
In der Gesamtwertung landete Vierge mit 113 WM-Punkten auf Rang 13; Locatelli wurde mit 121 Punkten WM‑Zwölfter. Der Italiener hatte jedoch drei Ausfälle weniger.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand