Live-Ticker MotoGP Motegi: Marc Marquez ringt WM-Leader Jorge Martin nieder

Während des Wochenendes in Österreich musste Titelverteidiger Marc Marquez die WM-Führung an Jorge Martin abgeben, der Aprilia-Pilot holte auf dem Red Bull Ring in Spielberg zwölf Punkte mehr. In Japan konnte «MM93» den Spieß beinahe herumdrehen und sackte mit seinen Siegen im Sprint und Grand Prix in Summe zehn Zähler mehr als Martin ein – die beiden Asse an der Spitze trennen jetzt nur noch zwei Punkte!

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Auf Pole-Position stand im Grand Prix von Japan Jorge Martin, neben ihm nahmen Marc Marquez und Acosta Aufstellung. In Reihe 2 sahen wir Bezzecchi, Alex Marquez sowie Di Giannantonio. Reihe 3 bildeten Enea Bastianini (KTM), Raul Fernandez (Aprilia) und Honda-Hoffnung Diogo Moreira, der im Sprint überraschend Zweiter geworden war. Pecco Bagnaia, im Vorjahr in Motegi eine Klasse für sich, qualifizierte sich nur als 13. Der dreifache Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu musste nach verkorkstem Qualifying wieder einmal vom letzten Startplatz losbrausen.

Was im Grand Prix am Sonntag im Mobility Resort Motegi in der Präfektur Tochigi geschah, lesen Sie im umfassenden Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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