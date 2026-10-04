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Live-Ticker MotoGP Motegi: Marc Marquez ringt WM-Leader Jorge Martin nieder

Marc Marquez (Ducati) hat mit seinem 79. MotoGP-Sieg den Rückstand gegenüber WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) in Motegi/Japan auf zwei Punkte reduziert. KTM verpasste um eine Winzigkeit das Podium.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Marc Marquez gewann seinen 79. Grand Prix in der höchsten Klasse
Marc Marquez gewann seinen 79. Grand Prix in der höchsten Klasse
Foto: gold & goose
Marc Marquez gewann seinen 79. Grand Prix in der höchsten Klasse
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Während des Wochenendes in Österreich musste Titelverteidiger Marc Marquez die WM-Führung an Jorge Martin abgeben, der Aprilia-Pilot holte auf dem Red Bull Ring in Spielberg zwölf Punkte mehr. In Japan konnte «MM93» den Spieß beinahe herumdrehen und sackte mit seinen Siegen im Sprint und Grand Prix in Summe zehn Zähler mehr als Martin ein – die beiden Asse an der Spitze trennen jetzt nur noch zwei Punkte!

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Auf Pole-Position stand im Grand Prix von Japan Jorge Martin, neben ihm nahmen Marc Marquez und Acosta Aufstellung. In Reihe 2 sahen wir Bezzecchi, Alex Marquez sowie Di Giannantonio. Reihe 3 bildeten Enea Bastianini (KTM), Raul Fernandez (Aprilia) und Honda-Hoffnung Diogo Moreira, der im Sprint überraschend Zweiter geworden war. Pecco Bagnaia, im Vorjahr in Motegi eine Klasse für sich, qualifizierte sich nur als 13. Der dreifache Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu musste nach verkorkstem Qualifying wieder einmal vom letzten Startplatz losbrausen.

Was im Grand Prix am Sonntag im Mobility Resort Motegi in der Präfektur Tochigi geschah, lesen Sie im umfassenden Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

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Pos
Fahrer
Fahrer
Team
#
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

24

41:31,467

1:43,291

37

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

24

+1,363

1:43,328

27

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

24

+2,252

1:43,276

20

04

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

24

+2,330

1:43,041

19

05

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

24

+14,815

1:43,628

13

06

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

24

+15,210

1:43,638

15

07

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

24

+16,928

1:43,789

9

08

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

24

+20,333

1:43,806

8

09

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

24

+23,545

1:43,829

7

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

24

+25,677

1:44,124

6

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