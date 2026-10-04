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Max Verstappen nach Bahrain-GP-Pole: Grundstein zum Sieg vor Wochen gelegt?

Max Verstappen wird den Bahrain-GP am 4. Oktober vom besten Startplatz in Angriff nehmen: 49. F1-Pole. Kommt nun sein 72. GP-Sieg? Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies mit Hintergründen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen und Isack Hadjar
Max Verstappen und Isack Hadjar
Foto: XPB
Max Verstappen und Isack Hadjar
© XPB

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Endlich wieder eine Pole-Position für den vierfachen Formel-1-Champion Max Verstappen, die Pole zum Bahrain-GP in Malaysia ist seine erste seit Abu Dhabi 2025, seine vierte für den Bahrain-GP nach 2021, 2023 und 2024. Und seine erste auf dem Sepang International Circuit, wo die Bahraini zu Gast sind.

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Für Verstappens Rennstall Red Bull Racing ist es die 112. F1-Pole und die sechste für den Grossen Preis von Bahrain, die vierte auf dem SIC und damit die erste seit 2013, damals mit Sebastian Vettel.

RBR-Teamchef Laurent Mekies ist verständlicherweise überaus zufrieden, zumal Isack Hadjar bärenstarker Dritter geworden ist (allerdings nun um fünf Ränge zurück muss, wegen des Einbaus neuer Motorteile).

Im Artikel erwähnt

Mekies auf die Frage, was an diesem Tag den Unterschied zu Gunsten von Max Verstappen gemacht habe: «Schwer zu sagen. Wir haben derzeit einen guten Lauf – mit Max als Dritter in Monza, dann als Zweiter in Madrid und in Baku. Aber um ehrlich zu sein: Wir hatten erwartet, dass wir uns hier etwas schwertun würden, aufgrund der Pisten-Charakteristik von Sepang mit diesen vielen schnellen Kurven.»

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«Das Verhalten des Autos in solchen Kurven war eine Schwäche von uns im ersten Teil der Saison. Es sagt viel über unsere Mannschaft aus, dass dies ein Bereich ist, in welchem wir zulegen konnten, die ganze harte Arbeit aller Mitarbeiter in den Rennwagenwerken von Milton Keynes zahlt sich nun aus.»

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«Wir haben jetzt als Hersteller der eigenen Antriebseinheit zusammen mit Ford die erste Pole erobert, das ist ein ganz besonderer Moment, und das ist auch gutes Zeichen in Sachen Entwicklung.»

«Wir mussten ins zu Beginn der Saison erst mal darüber klar werden, woran es gemessen am Klassenbesten hapert. Wir waren nicht gut in mittelschnellen und schnellen Kurven. Dann haben wir daran gearbeitet, diese Schwächen nach und nach verringern oder auszumerzen. Alle haben am gleichen Strang gezogen, Chassis-Abteilung, Motor-Abteilung. Wir wussten, dass wir verschiedene Baustellen haben und dass wir durchs Band Zeit finden können.»

«Nicht zu vergessen die Arbeit von Max Verstappen und Isack Hadjar, die ihren Teil beigetragen zu haben, um das Auto so zu entwickeln, dass wir heute auf den Rängen 1 und 3 waren.»

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«Jeder weiss, wie viel Max wert ist. Daher hier ein grosses Lob für Isack, der erst in seiner zweiten Saison in der Königsklasse ist, ständig hinzu lernt und hervorragend mit Verstappen zusammenarbeitet.»

Kann Max Verstappen den ersten Saisonsieg erobern? Mekies: «Leider gewinnt man das Rennen nicht am Samstag. Der Grand Prix wird dominiert vom Reifen-Management. Der hohe Verschleiss wird in Sachen Rennstrategie zu einigen interessanten Lösungsansätzen zwingen.»

«Wir haben schon Wochen vor der Reise hierher beschlossen, dass wir uns noch stärker als sonst auf die Arbeit fürs Rennen konzentrieren. Das hat sich etwa darin gezeigt, wie viele Dauerläufe wir in den freien Trainings absolviert haben, um das Verhalten der Reifen so gut als möglich zu verstehen. Gucken wir mal, wie sich diese Arbeit bezahlt macht.»

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