Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Toto Wolff (Mercedes): Duell Antonelli/Russell wie Hamilton gegen Rosberg?

Die beiden Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli und George Russell haben die besten Aussichten auf den WM-Titel 2026. Mercedes-Teamchef Toto Wolff vergleicht sie mit Hamilton und Rosberg.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli und George Russell
Kimi Antonelli und George Russell
Foto: Mercedes
Kimi Antonelli und George Russell
© Mercedes

Werbung

TV-Programm

Werbung

Wer wird Formel-1-Weltmeister 2026? Die besten Chancen hat der erst 20-jährige Mercedes-Pilot Kimi Antonelli, er führt die WM an, mit satten 66 Punkten Vorsprung auf seinen britischen Stallgefährten George Russell.

Werbung

Werbung

Russell braucht mehr Wochenenden wie Baku, in welchen er alles richtig macht und gleichzeitig der Italiener patzt, um am Vorsprung des Bolognesers zu knabbern. Der Engländer hat sich nach einer schwachen Phase gefangen.

Mercedes-Teamchef und -Mitbesitzer Toto Wolff sagt über seine beiden WM-Anwärter bei der britischen Sky: «Die Situation ist für George gewiss nicht einfach. Da kommt ein Teenager ins Team, und alles scheint bei dem so einfach zu sein. Plötzlich ist alles anders. Klar verstand er rational, wie schnell Kimi ist, aber es kam für ihn vielleicht doch überraschend, wie wettbewerbsfähig Antonelli ist.»

«Bald wurde Russell klar – er muss gegen Kimi kämpfen, um ihn zu besiegen. Ich denke, er hat sich jetzt mit dieser Realität abgefunden, dass das wirklich schwer wird, weil der andere so verflixt gut ist'.»

Werbung

Werbung

Der 54-jährige Österreicher weiter: «George ist nun seit seinem 17. Lebensjahr bei uns, Kimi seit seinem 11. Das ist komplett anders als damals mit Nico Rosberg und Lewis Hamilton, die dem Team vor mir beigetreten waren. Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Antonelli/Russell heute und Hamilton/Rosberg früher – wir lassen wirklich keine Situation unbesprochen.»

TV-Programm

Im Frühling hatte der Wiener betont, er hoffe, dass sich eine vergiftete Atmosphäre wie früher mit Hamilton gegen Rosberg vermeiden lasse, «weil George und Kimi Mercedes-Junioren sind und wir ihre ganze Entwicklung begleitet haben.»

Natürlich kommt unter den Fans immer wieder die Frage auf, ob ein Fahrer bevorzugt werde. Bei Rosberg gegen Hamilton wurde das jedoch erheblich kontroverser diskutiert als heute mit Russell gegen Antonelli. Toto Wolff beteuert: «Das Team würde niemals einen Fahrer bevorzugen. Alleine schon aus der Frage heraus: Wie soll man das überhaupt technisch umsetzen?»

«So oder so – wir werden eine andere Geschichte erleben, je nachdem, ob Kimi Antonelli Weltmeister wird oder George Russell.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Training

  6. 2. Training

  7. 1. Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
#

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

06

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

07

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

08

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

09

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

10

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien