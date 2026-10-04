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Einen Titel hat Kawasaki in der Sportbike-WM 2026 schon unter Dach und Fach

Eher eine Randnotiz war beim Meeting in Cremona der Gewinn der Herstellerwertung der Sportbike-WM 2026 durch Kawasaki. Mit der ZX-6R 636 wurde die Konkurrenz auf dem falschen Fuß erwischt.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Kawasaki mischte immer im Kampf um Podestplätze mit
Kawasaki mischte immer im Kampf um Podestplätze mit
Foto: Gold & Goose
Kawasaki mischte immer im Kampf um Podestplätze mit
© Gold & Goose

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Kawasaki hat bei der Vorbereitung auf die neue Sportbike-WM vieles richtig beziehungsweise besser als die Konkurrenz gemacht. Als einziger Hersteller ließ Kawasaki mit der ZX-6R 636 dasselbe Motorrad homologieren, wie es auch in der Supersport-Kategorie eingesetzt wird, nur mit entsprechend geringerer Leistung. Manch Teamchef eines anderen Fabrikates sah darin einen Verstoß gegen den Geist der neuen Klasse, die mehr auf Sportmotorräder abzielte.

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Der Erfolg gab Kawasaki jedoch recht: Vier Piloten holten mit der Ninja sieben von 14 Siege, dazu 20 von 42 möglichen Podestplätzen. Bereits ein Meeting vor Saisonende – nach dem ersten Lauf auf dem Cremona Circuit – hatte Kawasaki die Konstrukteurswertung gewonnen.

Im zweiten Rennen baute Kawasaki sogar mit Platz 2 von Xavi Artigas den Vorsprung auf Triumph weiter aus und führt vor dem Finale in Jerez mit 302 Punkten vor dem englischen Hersteller mit 212 Punkten und Suzuki mit 172 Zählern.

Und auf der spanischen Piste werden die Grünen einen weiteren Grund zum Feiern haben, denn der Titel wird zwischen den Kawasaki-Piloten David Salvador (ProDina/224 P.) und Xavi Artigas (MTM/212 P.) entschieden.

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Carter Thompson

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50

12

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1:36,157

25

02

Xavier Artigas

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

Xavier Artigas

34

12

+5,305

1:36,538

20

03

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Ferre Fleerackers

Track & Trades Wixx Racing

Ferre Fleerackers

Ferre Fleerackers

65

12

+5,434

1:36,666

16

04

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

Deza-Box 77 Racing Team

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

16

12

+5,583

1:36,538

13

05

David Salvador

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

David Salvador

38

12

+5,585

1:36,749

11

06

Juan Risueno

Juan Risueno

Pons Motosport Italika Racing

Juan Risueno

Juan Risueno

39

12

+5,860

1:36,699

10

07

Placeholder

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Placeholder

Fenton Seabright

73

12

+6,277

1:36,813

9

08

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

77

12

+6,577

1:36,755

8

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Team BrCorse

Marco Gaggi

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1:36,714

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